"المركزية للتجارة والمركبات" الوكيل لأجهزة شحن السيارات الكهربائية "أوتل" في الأردن

الوكيل الإخباري - ضمن مساعيها الراسخة لتشكيل مستقبل مستدام وأخضر، كشفت "الشركة المركزية للتجارة والمركبات"، الوكيل الحصري لسيارات "تويوتا" و"لكزس" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" و"بدجت لتأجير السيارات" في الأردن، أنها أصبحت وكيلًا في السوق الأردني لأجهزة شحن السيارات الكهربائية من "أوتل Autel"؛ الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وحلول الطاقة الجديدة.

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توفر شركة "أوتل" -التي تأسست عام 2004- المنتجات والحلول الذكية الخاصة بتشخيص السيارات وفحصها وتحليلها، إلى جانب تطوير الملحقات الإلكترونية للسيارات وبيعها. تغطي منتجات "أوتل" وحلولها المتطورة أكثر من 70 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم. انطلقت الشركة في مجال حلول شحن السيارات الكهربائية وتطويرها عام 2021، بهدف استكشاف تنمية مستدامة تعزز حياة الأفراد وتحسّن السيارات والتقنيات وترسّخ الاستفادة من أشكال الطاقة الجديدة. وتمتلك الشركة 1192 براءة اختراع عالمية، كما حصلت على أكثر من 100 جائزة مرموقة وشهادة معتمدة.



وستزود "المركزية" عملاءها في الأردن بمجموعة واسعة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية "أوتل" المبتكرة التي تمتاز بالسرعة والسهولة، لتُستخدم في المنازل وأماكن العمل ومحطات الوقود ومواقف السيارات التجارية وأساطيل السيارات. وإلى جانب ذلك، ستتيح الشركة لعملائها إدارة عمليات الشحن من أي مكان وفي أي وقت عبر المنصة السحابية Cloud، بالإضافة إلى تطبيق يسهّل عملية تتبع شحن السيارات الكهربائية وإدارتها وتحسينها.



وبالإضافة لما سبق، ستقدم "المركزية" لعملائها الخدمات الهندسية، وإدارة البرامج والواجهة الخلفية، وتقييم الموقع وعمليات التركيب، وخدمات ما بعد البيع ودعم العملاء والصيانة والإصلاح، ومشغّلات نقطة الشحن، فضلًا عن الخدمات الاستشارية.



وبهذه المناسبة، قالت دينا حداد، مديرة تطوير الأعمال في "المركزية": "الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة جزء لا يتجزأ من مهمتنا في "المركزية". ويسعدنا طرح أجهزة شحن السيارات الكهربائية من "أوتل" في السوق الأردني لتوفير حلول الطاقة الذكية والفاعلة من حيث التكلفة والأداء، والإسهام في بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة".



