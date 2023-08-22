الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 01:34 م

"المركزية ياماها"تنظم أول مسابقة لسائقي سكوترات "ياماها" تعزيزًا للقيادة الآمنة

YAMAHA 1


الوكيل الإخباري - تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في عملهم وتعزيزًا للقيادة الآمنة، نظّمت "المركزية ياماها" لسائقي سكوترات "ياماها" الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات مسابقة "ياماها لأكثر سكوتر قطع مسافات"؛ وهي أول مسابقة من نوعها خاصة يحصل فيها السائقون الذين يقطعون أكبر مسافة في شهر كامل على جوائز نقدية قيّمة.

اضافة اعلان


شهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من سائقي سكوترات "ياماها"؛ حيث حققوا أرقامًا مذهلة في المسافات التي قطعوها خلال فترة إقامة المسابقة من 2 تموز ولغاية 3 آب 2023. وخلال احتفالية خاصة أُقيمت في موقع شركة "المركزية ياماها" يوم 5 آب الجاري، تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.


وجاء في المركز الأول معاذ مطر؛ حيث قطع مسافة 22,789 كيلو مترًا، في حين جاء بالمركز الثاني سليم إبراهيم الذي قطع مسافة 21,523 كيلو مترًا، بينما حلّ بالمركز الثالث فؤاد أبو ركب مسجّلًا مسافة 20,588 كيلومترًا.

وحصل الفائزون الثلاثة على جائزة نقدية بقيمة 1,000 دينار أردني، و500 دينار أردني، و250 دينارًا أردنيًا، على التوالي.


وبهذه المناسبة، قال فارس حدّاد، المدير العام لـ "المركزية ياماها": "نسعى دومًا إلى تقديم أفضل الخدمات والحلول التنقليّة لجميع أفراد المجتمع، ونعي تمامًا في "المركزية ياماها" حجم الجهد المبذول من سائقي السكوترات الذين يوفرون خدمات التوصيل للشركات والأفراد على مدار الساعة".


وأضاف: "لا يقتصر دعمنا على توفير أفضل السكوترات في

العالم للسائقين فحسب، بل نعملدومًا على توفير جميع القطع الاستهلاكية بأسعار منافسة، بالإضافة إلى إقامة مسابقات ونشاطات من شأنها أن ترفع من مستوى مهاراتهم وتشجعهم على القيادة الآمنة".


لاستكشاف طرازات دراجات وسكوترات "ياماها" المتنوعة ومعرفة المزيد من التفاصيل عنها، بإمكان المهتمين زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم:  06-5508058، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بطولة البادل

زين ترعى بطولة المملكة الأولى لـ "البادل تنس"

YESJO Graduation

منصّة زين تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار وتُخرّج 66 طالباً من 3 محافظات

WhatsApp Image 2023-08-22 at 1.30.04 PM

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات (وكلاء سيارات إم جي) تطلق عرضًا تمويليًا خاصًا لشركة كريم بالتعاون مع بنك القاهرة عمان

WhatsApp Image 2023-08-22 at 12.22.14 PM

العبدلي يستضيف سيرك فونتانا المائي المتنقل

Image

شركة JTI الأردن تشارك في حملة بنك الملابس الخيري

WhatsApp Image 2023-08-22 at 11.54.27 AM (1)

شركة القدس للتأمين تطلق حملة حقيبتي لدعم الطلبة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري