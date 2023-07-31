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الإثنين، 31-07-2023 10:05 ص

المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تسلم الجوائز الكبرى لحملة مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية

السيد عماد بندك


الوكيل الإخباري - أقيم في معرض المعاصرة لتزويد المعدات شارع مكة احتفال تسليم الجوائز الكبرى وذلك ضمن الحملة الترويجية مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية التي أقيمت بالتعاون مع قناة رؤيا الفضائية، وبحضور الفائزين الثلاث وممثلين عن الشركة.

وقام السيد ميشيل الصوص مسؤول المبيعات لدىالشركة بتسليم الجوائز الكبرى والتي هي عبارة عن سيارتين MG5 COM وسيارة MG RX5 STD لكل من الرابحين التالية أسمائهم:
الآنسة رزان حسين يوسف الرواش _ نيابه عنها والدها السيد حسين الرواش
السيد عماد حنا جورج بندك
ووالد الطفلة ألما وسام زهير مصطفى عواد

تتميّز "إم جي موتور" بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به. وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل. وتشكّل عروض "إم جي" في الأردن مثالاً واحداً فقط على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء للحد الأقصى من تجربة مُلكية "إم جي".

ولقد اكتسبت "إم جي" سمعة لا تُنافس لجهة توفير قيمة عالية جداً لعملائها، وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.

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