ساعر: إسرائيل ملتزمة بخطة ترامب ولا نية لتجديد الحرب

الخميس، 09-10-2025 07:00 م
الوكيل الإخباري-   صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الخميس، أن إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأمل أن تُنفّذ جميع بنودها.اضافة اعلان


وقال في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إن إسرائيل لا تملك أي نية لتجديد الحرب على قطاع غزة، وأضاف أن حماس تعهّدت بإعادة جميع الأسرى في الصفقة، أحياءً وأمواتًا. وبحسب ساعر، "استغلّ الرئيس ترامب ردّ حماس وخلق فرصة وقال: هذا أمر إيجابي، فلنعمل على إنجاحه".

من جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر: "علينا أن نمضي قدمًا في الاتفاق حتى لو دفعنا ثمنًا باهظًا"، وأضاف: "اتفاق الرهائن سيمرّ في اجتماع الحكومة رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ في قطاع غزة فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

وكانت القناة قد ذكرت أن الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، لتعود وتنفي ذلك، وسط تأكيد مصادر محلية استمرار الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة حتى اللحظة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لن تبادر إلى أي عمليات هجومية الآن، لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.

ومن المخطط أن تُصادق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في اجتماع حكومي.

