الخميس 2025-10-09 07:31 م
 

ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم

الخميس، 09-10-2025 07:12 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس "أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم".

وأضاف ترامب في تصريحات له، "الرهائن سيطلق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء".


وتابع ترامب، "سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط":

 
 
ا

ب

ل

ا

