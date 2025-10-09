ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس "أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم".

وأضاف ترامب في تصريحات له، "الرهائن سيطلق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء".