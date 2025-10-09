القسام تكشف عن إغارة مجاهديها ومحاولة أسر جندي أمس الأربعاء في عملية نوعية

وأوضحت الكتائب، في بيانها، أن مجموعة من مقاتليها نفذت إغارة مباشرة على الموقع العسكري، واشتبكت مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وفق ما جاء في البيان.
وأضافت القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابتين من طراز "ميركافاه" باستخدام قذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، مشيرة إلى أن محاولة جرت لأسر أحد جنود العدو إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بإتمام العملية.
كما أكدت الكتائب أن طيرانًا مروحيًا إسرائيليًا هبط في موقع العملية لإجلاء القتلى والجرحى، واستمر في المكان لأكثر من ساعة.
