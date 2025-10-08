الأربعاء 2025-10-08 07:33 م
 

توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية

الأربعاء، 08-10-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة صائب الخريسات، أن هناك توازنًا واضحًا بين كميات المواشي المصدّرة إلى الخارج وما يُستهلك محليًا، بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الأردني.اضافة اعلان


وقال الخريسات، إن نحو 900 ألف رأس من الأغنام تم تصديرها إلى السعودية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن 4 منشآت من أصل 11 واصلت العمل في تصدير المواشي، بعد التوافق مع الجانب السعودي على تصويب أوضاع المنشآت الأردنية وإعادة فتحها بشكل كامل.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على بروتوكول فني خاص ينظّم عملية تصدير المواشي، وجرى فتح المنشآت الأردنية على منصة "إنماء" السعودية لاستئناف عمليات التصدير وفقًا للبروتوكول المتفق عليه.

وشدّد الخريسات على أنه لا خوف من تأثير التصدير على الأسعار المحلية، لأن الوزارة تراقب الأسواق باستمرار وتوقف عمليات التصدير فورًا في حال حدوث أي نقص في لحوم الخراف داخل المملكة.

كما دعا أصحاب المنشآت إلى الالتزام التام بالتعليمات الفنية والصحية والبروتوكول المعتمد، بما يضمن استمرارية التصدير ويعزّز الثقة بالمنتج الحيواني الأردني في الأسواق الخارجية.
 
 
