تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب

الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن هناك من سيحاول عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، ودعا إلى العمل على عدم السماح بذلك.

