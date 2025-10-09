الخميس 2025-10-09 09:02 م
 

تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب

ن
أرشيفية
 
الخميس، 09-10-2025 08:00 م

الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن هناك من سيحاول عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، ودعا إلى العمل على عدم السماح بذلك.

اضافة اعلان


وتحدث فليتشر عن الحاجة إلى وصول إمدادات الإغاثة عبر ممرات متعددة وإلى ضمانات أمنية للمعابر، وأكد على ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة وإلى حماية العاملين في المجال الإنساني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة ​

ا

فلسطين إعلام إسرائيلي: بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر لبحث اتفاق غزة

ل

عربي ودولي بوتين: إيران تبدي استعدادا لحل أزمة البرنامج النووي

ل

عربي ودولي فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب

فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً

اقتصاد محلي فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً

ت

أخبار محلية الروابدة يستحضر تاريخ الأردن المشرّف في بلدة حرثا

ن

عربي ودولي تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب

القسام تكشف عن إغارة مجاهديها ومحاولة أسر جندي أمس الأربعاء في عملية نوعية

فلسطين القسام تكشف عن إغارة مجاهديها ومحاولة أسر جندي أمس الأربعاء في عملية نوعية



 
 





الأكثر مشاهدة