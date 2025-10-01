الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة للصم بالتعاون مع شركة "ميرج"

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي -الأول من نوعه في المنطقة- تقوم بموجبها زين بتزويد أجهزة لوحية (Tablets) مزودة بخدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة؛ بالتعاون مع شركة "ميرج" المتخصصة بتطوير الحلول التكنولوجية لدمج وتمكين ذوي الإعاقة.

ويهدف التعاون الى تمكين المسافرين ذوي الإعاقة من فئة الصم التواصل مع الموظفين وخدمات الملكية الأردنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر وتعزيز استقلاليتهم.



ووقّع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، وعن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم بحضور عدد من المعنيين من كلا الجهتين، كما تم خلال حفل التوقيع استعراض آلية عمل الخدمة الجديدة وتجربتها على الأجهزة اللوحية، تمهيداً لتطبيقها.



وأكّد الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي على التزام الملكية الأردنية وضمن مسؤوليتها المجتمعية وبرامجها المستدامة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تقديم خدمات السفر الدامجة والامنة لهم، لا سيما للمسافرين من فئة الصم، وبما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والحصول على خدمات النقل الجوي، مشيرًا ان الشراكة مع زين تأتي تأكيدًا لدور الملكية الأردنية في تعزيز الجهود الوطنية المشتركة لدعم السياحة الدامجة وجعل الأردن وجهة متاحة للجميع.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام زين بدورها الريادي في تقديم حلول رقمية مبتكرة وشمولية تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تسخير التكنولوجيا لخدمة مختلف الفئات، حيث تواصل الشركة جهودها لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز دمجهم في كافة جوانب الحياة، وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استقلاليتهم وتسهيل تواصلهم مع محيطهم، مضيفاً بأن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود الشركة في هذا المجال، والتي بدأتها منذ أعوام بتوفير خدمة الترجمة الفورية لمشتركيها من فئة الصم في كافة معارضها، بالإضافة إلى خط "بسمة+" الخاص بالأشخاص من فئة الصم، الذي يوفر لهم مكالمات الفيديو والعديد من المزايا، مع إمكانية التواصل مع مركز خدمات مشتركي زين من الصم عبر تطبيق زين للهواتف الذكية.



وستتوفر الخدمة الجديدة في عدة مواقع يستخدمها مسافرو الملكية الأردنية، تشمل قاعة المغادرين، ومكتب المبيعات، ومكتب الترانزيت (الجنوب)، ومكتب خدمات الأمتعة، وصالة رجال الأعمال (كراون)، ومكتب الدرجة الأولى.



وتعمل الأجهزة اللوحية من خلال ربطها بشبكة الإنترنت المقدمة من زين، بما يضمن سرعة الاتصال الفائقة وجودة الخدمة، بينما تُدار الترجمة الفورية عبر منصّة "ميرج" التي تتيح استجابة مباشرة على مدار الساعة (24/7)، مما يسهم في تسهيل تواصل المسافرين مع الموظفين وخدمات الملكية الأردنية في مختلف مراحل رحلتهم.