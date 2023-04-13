المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام

الوكيل الإخباري - أقامت شركة المناصير للزيوت والمحروقات مـأدبة إفطار لعملائها الكرام من أصحاب المحطات العاملة تحت مظلة المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في فندق شيراتون - عمان، واستمتع جميع الحضور بأجواء السهرة الرماضانية.



صرح المهندس ياسر المناصير مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات والذي كان على رأس مستقبلي المدعوين والذي أكد على عمق العلاقة التي تربط الشركة بعملائها اصحاب المحطات ،خاصة انها علاقة مبنية على الثقة والاحترام والشراكة مضى عليها عدد كبير من السنين.



واكد نائب مدير عام الشركة الدكتور رامز خوري ان هذه الإفطارات تأتي في إطار التواصل البنّاء ولتقوية العلاقات بين الشركة وعملائها بعيداً عن أجواء العمل وخاصة في الأيام الأخيرة المباركة من هذا الشهر الفضيل.



المناصير رواد الطاقة منذ 20 عاماً

اضافة اعلان

































