بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"كارفور الأردن"تساهم في دعم الأسر العفيفة من خلال حملة التبرعات التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - 600 طرد غذائي وأكثر من 2000 وجبة إفطارتم توزيعها على الأسر الأردنية العفيفة، حيث كانت حصيلة حملة تبرعات عملاء "كارفور الأردن" التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن.

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وقد حققت حملة التبرعات التي أطلقتها "كارفور الأردن " خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أهدافها، مسهمة عبرها في نشر السعادة والفرح، ومعززة روح العطاء بين عملاء كارفور.



وكانت "كارفور الأردن" قد أطلقت حملتها للتبرعات عبر كافة فروع "كارفور" في الأردن البالغ عددها 53 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بحيث أتاحت لعملاء "كارفور" فرصة التبرع بعشرة قروش أو أكثر، من خلال إضافتها إلى قيمة الفاتورة.



وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نعمل دوماً في كارفور الأردن على المساهمة في دعم وتنمية المجتمعات التي نعمل فيها، لذا قمنا بإطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك لتجسيد معاني وقيم الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على أهمية العطاء من خلال جمع التبرعات النقدية من عملائنا المميزين ليتم استخدامها لاحقاً في شراء طرود غذائية وتوزيعها على العائلات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك."



وأضاف قائلاً: "يسعدنا التعاون مجدداً مع شركائنا في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من خلال هذه الحملة، كما نود أن نقدم الشكر لهم على كافة الجهود المقدمة في توزيع الطرود الغذائية على كافة العائلات العفيفة في الأردن."



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: "يعتبر القطاع الخاص ذا دور أساسي في دعم العمل الإنساني لما له من أثر على كافة فئات المجتمع مما يظهر التكافل والشعور بالآخر، وسعدنا جدًا بهذه الشراكة مع كارفور الأردن، خلال شهر رمضان المبارك ودعم الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة من خلال المطبخ الإنتاجي – أرزاق – وتوزيع الطرود الغذائية."





