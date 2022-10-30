بدعم من اليونيسف ، تطوير الاعمال والاردنية للطيران تتفقان للتدريب على مهنة مضيف طيران جوي

الوكيل الاخباري - وقع مركز تطوير الاعمال – BDC ممثل بالمدير العام غالب حجازي والشركة الاردنية للطيران – JAV ممثلة بالسيد بسام محسن مذكرة تعاون للمساهمة في تدريب وتشغيل الشباب الاردني من كلا الجنسين في قطاع الطيران المدني على العديد من المهن المتخصصة والمختلفة ومن أهمها مضيف الطيران الجوي.

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وبذلك تكون هذه المذكرة من أهم الخطوات الغير مسبوقة في سوق العمل الاردني لرفد طواقم الشركات الاردنية المتخصصة بالطيران المدني بالعديد من الشباب الاردنيين المؤهلين والباحثين عن العمل ليكونوا النواة الاساسية في مثل هذه البرامج المتعلقة بالمهن المتخصصة والتي تعمل على سد الفجوة بين شركات القطاع الخاص والشباب الاردني.



هذا وقد عمل مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” المدعوم من منظمة الامم المتحدة للطفولة – Unicef والمنفذ من قبل مكز تطوير الاعمال – BDC على تصميم برنامج تدريبي متخصص بالشراكة مع الشركة الاردنية للطيران –JAV لمهنة مضيف الطيران الجوي لتكون البداية في مثل هذه البرامج والتي يتم من خلالها تدريب وتأهيل الشباب الاردني المؤهل والمهتم للعمل في مثل هذه المهن المتخصصة والنادرة في سوق العمل الاردني ومن ثم تشغيلهم من خلال منهجية التدريب المهني والعملي داخل بيئات العمل المختلفة للحصول على الخبرة المهنية الكافية للبدء بالعمل داخل الشركات المختلف.



وقد جاء تنفيذ هذا المشروع نتاجا لعملية تنفيذ العديد من البرامج المختلفة في نفس النهج التي لاقت نجاحا من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المهنية بطريقة مختلفة داخل الشركات والتي اختص فيها مركز تطوير الاعمال في الاونة الاخيرة والعديد من شركاؤنا من القطاع الخاص ومنظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF.



وبين غالب حجازي المدير العام – مركز تطوير الاعمال بأن عملية التدريب المهني المنتهي بالتشغيل هي من أفضل الطرق التي تساهم برفع كفاءة الشباب الاردني وتساعد بتوفير فرصة عمل يسبقها منهجية تدريب مهني واضحة يكتسب من خلالها المستفيد اهم خطوات البدء والاندماج بسوق العمل المحلي والحد من معدلات البطالة التي يواجهها الشباب الاردني وتحفيزهم للاندماج بقطاع التدريب المهني والتقني المتخصص، وهذه الفرصة تحديدا هي الاولى من نوعها في السوق الاردني والتي ستكون البوابة للعمل على ادماج العديد من المهن المتخصصة في هذا المجال لاتاحة الفرصة للشباب الاردني للعمل في هذا القطاع الحيوي.



وبدوره ركز السيد بسام محسن المدير العام للشركة الاردنية للطيران على أهمية التعاون المشترك مع مركز تطوير الاعمال في سبيل توفير فرص عمل ذات نوعية مختلفة تساهم في توظيف الشباب الاردني وتفتح افاق عمل لهم والتي بدورها تساهم في تخفيف اعداد البطالة، وهذا يندرج ضمن الخطة والاستراتيجة الخاصة بالشركة الاردنية للطيران برئاسة الكابتن محمد الخشمان الذي يسعى دائما لفتح أفاق عمل امام الشباب الاردني.