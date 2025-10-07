فوز 3 علماء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بجائزة نوبل للفيزياء

08:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء، فوز كل من البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشيل ديفوريه، والأميركي جون مارتينيس، بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2025 وذلك لاكتشافهم ظاهرة النفق الكمومي وتكميم الطاقة في الدوائر الكهربائية الماكروسكوبية.





وقالت الأكاديمية في بيان اليوم على الموقع الرسمي، إن تجارب العلماء الثلاثة أظهرت بوضوح فيزيائية الكم أثناء العمل على رقاقة إلكترونية مجيبة عن أحد أهم الأسئلة في الفيزياء الحديثة والمتمثل في معرفة الحد الأقصى لحجم النظام الذي يمكنه إظهار خصائص كمومية.



وأضافت الأكاديمية، إن الباحثين تمكنوا من خلال تجارب أجريت عامي 1984 و1985 من بناء دائرة إلكترونية فائقة التوصيل تتألف من مكونات تفصل بينها طبقة رقيقة غير موصلة تعرف باسم (وصلة جوزيفسون) حيث نجحوا في التحكم وقياس الظواهر الناتجة عند مرور التيار الكهربائي عبرها ما مكنهم من إثبات أن الجسيمات المشحونة داخل الموصل الفائق تتصرف كما لو كانت جسيما واحدا يملأ الدائرة بأكملها.



وأوضحت الأكاديمية، أن هذه النتائج أبرزت إمكانية تجسيد خصائص ميكانيكا الكم على نطاق يمكن حمله باليد، مؤكدة أن هذا الاكتشاف فتح آفاقا جديدة أمام تطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم بما في ذلك التشفير الكمومي ، والحواسيب، وأجهزة الاستشعار الكمومية.



وأشارت الأكاديمية إلى أن البروفيسور جون كلارك ولد عام 1942 في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ويعمل أستاذا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، فيما يشغل البروفيسور ميشيل ديفوريه حاليا منصب أستاذ في جامعتي ييل وسانتا باربرا، أما البروفيسور جون مارتينيس، فيعمل أستاذا بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

