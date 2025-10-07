الثلاثاء 2025-10-07 10:02 م
 

فوز 3 علماء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بجائزة نوبل للفيزياء

فوز 3 علماء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بجائزة نوبل للفيزياء
فوز 3 علماء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بجائزة نوبل للفيزياء
 
الثلاثاء، 07-10-2025 08:39 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء، فوز كل من البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشيل ديفوريه، والأميركي جون مارتينيس، بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2025 وذلك لاكتشافهم ظاهرة النفق الكمومي وتكميم الطاقة في الدوائر الكهربائية الماكروسكوبية.اضافة اعلان


وقالت الأكاديمية في بيان اليوم على الموقع الرسمي، إن تجارب العلماء الثلاثة أظهرت بوضوح فيزيائية الكم أثناء العمل على رقاقة إلكترونية مجيبة عن أحد أهم الأسئلة في الفيزياء الحديثة والمتمثل في معرفة الحد الأقصى لحجم النظام الذي يمكنه إظهار خصائص كمومية.

وأضافت الأكاديمية، إن الباحثين تمكنوا من خلال تجارب أجريت عامي 1984 و1985 من بناء دائرة إلكترونية فائقة التوصيل تتألف من مكونات تفصل بينها طبقة رقيقة غير موصلة تعرف باسم (وصلة جوزيفسون) حيث نجحوا في التحكم وقياس الظواهر الناتجة عند مرور التيار الكهربائي عبرها ما مكنهم من إثبات أن الجسيمات المشحونة داخل الموصل الفائق تتصرف كما لو كانت جسيما واحدا يملأ الدائرة بأكملها.

وأوضحت الأكاديمية، أن هذه النتائج أبرزت إمكانية تجسيد خصائص ميكانيكا الكم على نطاق يمكن حمله باليد، مؤكدة أن هذا الاكتشاف فتح آفاقا جديدة أمام تطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم بما في ذلك التشفير الكمومي ، والحواسيب، وأجهزة الاستشعار الكمومية.

وأشارت الأكاديمية إلى أن البروفيسور جون كلارك ولد عام 1942 في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ويعمل أستاذا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، فيما يشغل البروفيسور ميشيل ديفوريه حاليا منصب أستاذ في جامعتي ييل وسانتا باربرا، أما البروفيسور جون مارتينيس، فيعمل أستاذا بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

منوعات نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

ل

اقتصاد محلي صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي

ل

عربي ودولي إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

ارشيفية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تجري قرابة 27 ألف عملية جراحية في غزة والضفة منذ بدء الحرب

خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

عربي ودولي خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

عربي ودولي مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

أخبار محلية الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع

عربي ودولي ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة