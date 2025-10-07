الثلاثاء 2025-10-07 10:02 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي

الثلاثاء، 07-10-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة النوافعة وآل رمضان وآل إسعيفان وآل الموصلي.

ففي محافظة مأدبا نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم حابس عبدالمنعم النوافعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النوافعة سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار، في العاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة لينا شوقي لوزا، زوجة نبيل ناهد رمضان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل رمضان ولوزا، سائلا لمولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء خليل مصطفى إسعيفان، في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم آل إسعيفان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي محمود الموصلي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم آل الموصلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن الجبور.

 
 
