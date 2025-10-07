الثلاثاء 2025-10-07 10:01 م
 

الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

الثلاثاء، 07-10-2025 09:00 م
الوكيل الإخباري-   في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء وتعزيز التنسيق المشترك بين إدارة الأرصاد الجوية ومديرية الدفاع المدني، عُقد اليوم في مقر إدارة الأرصاد الجوية اجتماع تنسيقي جمع مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ومدير مديرية الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين، بمشاركة عدد من الضباط وكوادر الجانبين.اضافة اعلان


وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الجوية بين المؤسستين، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفاعلة خلال الحالات الجوية المؤثرة.

وأعرب العميد السويلميين عن تقديره لجهود إدارة الأرصاد الجوية في دعم مديرية الدفاع المدني من خلال تزويدها بالنشرات الجوية اليومية والتحذيرات على مدار الساعة، إلى جانب تمكين المديرية من متابعة صور رادار الطقس التي تُعد من أبرز أدوات الإنذار الجوي الآني.

وأكد أن إدارة الأرصاد الجوية هي الجهة الوطنية الوحيدة المعتمدة للمعلومات الجوية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين لضمان الجاهزية التامة خلال الموسم المطري المقبل.

من جانبه، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن كوادر الأرصاد تعمل بمهنية وجاهزية عالية على مدار 24 ساعة، بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات في الدفاع المدني والجهات الرسمية المختلفة، مشيدًا بأهمية اللقاءات التنسيقية التي تُسهم في تعزيز التكامل المؤسسي والجاهزية الوطنية لمواجهة مختلف الظروف الجوية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد والجاهزية الوطنية خلال موسم الشتاء.
 
 
