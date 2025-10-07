ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع

08:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748991 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به"، مع استمرار المباحثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية. اضافة اعلان





وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة.



وأشار إلى وجود "فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما"، مؤكداً أن المفاوضين الأميركيين يشاركون أيضاً في المباحثات.



ولفت إلى أن فريقاً آخر غادر للتوّ للمشاركة في المباحثات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث اجتمع ترامب مع فريقه الأعلى للأمن القومي قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر لبحث تطورات المباحثات بين حركة حماس وإسرائيل.



وبيّن خلال حديثه أن "هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما، أعتقد أن هناك احتمالاً لإرساء السلام في الشرق الأوسط. إنه أمر يتجاوز حتى الوضع في غزة. نريد الإفراج فوراً عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس."



وشدّد ترامب على أن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام كل الأطراف بالاتفاق" إذا اتفقت حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب.



وكان ترامب قد نشر، يوم الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصاً على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



وبدأت في مصر، يوم الاثنين، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.



وسلّمت حركة حماس، ردّها على خطة ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء.



