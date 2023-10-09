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الإثنين، 09-10-2023 05:01 م

برنامج التمكين الاقتصادي للشباب "أهل العزم" يختتم فعالياته بمشاركة 8 مستفيدات ومستفيدين

صور حفل الاختتام (2)


الوكيل الإخباري - بمشاركة 4 مستفيدات و4 مستفيدين من الأسر الأكثر ضعفًا في الأردن، أُقيم حفل اختتام برنامج التمكين الاقتصادي "أهل العزم"، الذي تم عقده بتمويل وإشراف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع عائد وقفية الأسر المتعففة، وبتنفيذ دار أبو عبد الله، يوم الإثنين الموافق 9 تشرين الأول 2023 والذي اقيم بموقع المشروع في كلية الزراعة في جامعة مؤتة في محافظة الكرك وذلك بحضور كل من ، مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، هديل السبتي ومدير عام دار أبو عبدالله سامر بلقر حيث تم خلال الحفل تسليم البيوت البلاستيكية للمستفيدين .

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وتم خلال البرنامج الذي تم تدشينة بداية شهر أيار تمويل عدد من البيوت البلاستيكية التي تعمل بنظام الزراعة المائية خُصّصت للمستفيدات والمستفيدين من البرنامج بعد إلحاقهم ببرامج تدريبية نظرية وعملية وإكسابهم المهارات اللازمة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير مصدر دخل ثابت لهم ليستطيعوا الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم .


وبهذه المناسبة، قال سامر بلقر، مدير عام دار أبو عبدالله: "سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم الذي يسهم بصورة مباشرة وفعالة في تمكين أفراد الأسر الأكثر ضعفًا من خلال توفير فرص مدرة للدخل ومستدامة للمستفيدات والمستفيدين بهدف تحسين مستواهم المعيشي.

ونحرص دائمًا على عقد مثل هذه الشراكات الحيوية، بما يصب في منفعة الأسر الأكثر ضعفًا في المملكة".


وبدوره، قال الدكتور مصطفى العواد، مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن: "نؤمن في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بأهمية التدخلات التنموية ودورها في تقليل تداعيات الفقر والبطالة على الأسر المحتاجة من خلال إقامة مشاريع تنموية متنوعة تساعد في تحسين حياتهم.

 

وقد كان التعاون مع دار أبو عبد الله في برنامج التمكين الاقتصادي "أهل العزم"مثمرًا؛ حيث أسهمنا من خلاله في توفير مصدر دخل مستدام لثماني مستفيدات ومستفيدين".


ومن جانبها، قالت هديل السبتي، مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية: "تعمل الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية مع شركائها مثل دار ابو عبدالله ضمن التقاطعات الانسانية التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية ويعد هذا المشروع الذي تم الانتهاء منه اليوم أكبر دليل على ذلك".

 


 




 

 


 

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