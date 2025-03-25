برنامج Jordan Source يمكّن المبتكرين الأردنيين من الوصول إلى العالمية بالتعاون مع "أنتلر" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وكان برنامج Jordan Source قد بدأ فعالياته في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الحالي، باستضافة لقاء حصري جمع شركة "أنتلر" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أكثر من 20 رائد أعمال وصاحب شركة ناشئة أردنية. وقد أسفر هذا اللقاء عن اختيار مجموعة من المؤسسين الرياديين المشاركين في اللقاء للانضمام إلى برنامج الإقامة في "أنتلر"، حيث سيتلقون من خلاله الإرشاد، كما سيستفيدون من فرص التمويل والتشبيك مع الأسواق العالمية لدعم نمو مشاريعهم.
وإبرازاً للمشهد الديناميكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن ولتسليط الضوء على مزايا القطاع الجاذبة، أقام برنامج Jordan Source ندوة عبر الإنترنت في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني، لشبكة شركاء "أنتلر" بحضور 22 رائد أعمال من دول الخليج والمشرق العربي، بهدف تعريفهم بمنظومة التكنولوجيا المزدهرة في المملكة ودورها الاستراتيجي كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
وشهدت الندوة مشاركة متحدثين رئيسيين من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبرامجها، كما اشتملت على العديد من الفعاليات التي استهلت بكلمة ترحيبية قدمتها مديرة برنامج Jordan Source، دانا درويش، واستعرضت ضمنها السياسات الحكومية الداعمة للأعمال، موضحة تأثيرها في تطوير بيئة التكنولوجيا في الأردن.
ومن جهتها، سلطت مديرة تطوير المهارات الرقمية لدى الوزارة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لدى الوزارة، أميرة قرقش، الضوء على دور المشروع في تعزيز جاهزية الشباب لوظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال إدخال مناهج رقمية في المدارس، مستعرضةً نطاق البرنامج وإنجازاته. ومن جانبه، تحدث مدير تطوير قطاع الأعمال الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، عودة حدادين، حول الحوافز المقدمة للشركات في الأردن، بما في ذلك الوصول إلى المواهب والكفاءات المؤهلة، متطرقاً للتوسع في الأسواق، والمنح الوسيطة، والمراكز التكنولوجية، وكيفية إسهام هذه الموارد في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لزيارة Jordan Source الناجحة إلى سنغافورة في العام الماضي، حيث التقى ممثلو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالعديد من الشركات والمنظمات والمسؤولين الحكوميين السنغافوريين لاستكشاف فرص التعاون المشترك. وكانت الزيارة قد تضمنت قيام "أنتلر" سنغافورة بربط برنامج Jordan Source مع "أنتلر" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أدى إلى التعاون الجديد المتمثل في الفعاليات الأخيرة التي تعد ثمرة عام كامل من النقاشات، ما يعكس التزام البرنامج المستمر بتسليط الضوء على المواهب والإمكانات الأردنية على المستوى العالمي.
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