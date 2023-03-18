بمناسبة مرور (99) عام على انطلاقة سيارات ام جي في بريطانيا المعاصرة تطلق حملة اسلامية الأولى من نوعها

الوكيل الإخباري -

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بمناسبة مرور (99) عام على انطلاقة سيارات إم جي في بريطانيا المعاصرة وكلاء سيارات ام جي في الأردن تطلق حملة اسلامية الأولى من نوعها بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني. وذلك من خلال تقديم أفضل العروض التمويلية للراغبين بالحصول على تمويلات لشراء السيارات بصيغة المرابحة وفق أحكام ومبادىء الشريعية الإسلامية بأفضل الشروط بنسبة تمويل تصل لغاية (100)% ، مدة سداد تصل لغاية (7)سنوات ونسبة ربح تبدأ من (3,99)% سنوياً لجميع السيارات الخصوصي (بنزين\كهرباء\هجينة) اضافة الى كل هذه المزايا هدايا تقدية لغاية (2500) دينار. ولتميّز إم جي عملائها، تُقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة. تعد ام جي موتر علامة تجارية بريطانية المنشأ وقد تميزت بكثير من النشاط، حيث عززت مكانه العلامة التجارية وأطلقت بقوة مجموعة من الطرازات الجديدة ، بما فيها مركبات الطاقة الجديدة، وسرّعت توسّعها في الأسواق المحلية والدولية، وتأكيداً على الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها العلامة التجارية خلال السنوات القليلة وحصولها على أعلى تصنيف من فئة خمس نجوم ضمن البرنامج الأوروبي لتقيم السيارات الجديدة (EuroNCAP) وايضاً حاصلة على تصنيف الأمان (C-NCAP) بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها. والشركة المعاصرة في تطلع لتوسيع نطاق هذه الشراكات الإستراتيجية وهدفها ان تصبح ام جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات .