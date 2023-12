بناء حدود بلا جدران: تعزيز الأمن الخيار الأمثل للمستخدمين

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- تساعدك واجهة One UI 6 على تعزيز إمكانات أجهزة جالكسي وحرية اختيار طريقة عمل جهازك. ونظراً لاعتمادنا على الهواتف الذكية في مختلف جوانب حياتنا أكثر من أي وقت مضى، بات الشعور بالتحكم جزءاً أساسياً من تجربة الهاتف المحمول الحديثة، لاسيما وأنك تتوقع أن الجهاز يعمل لصالحك، وألا يلحق بك أي أذى من خلاله.وبما أنها توفر منظومة مفتوحة لتمكين المستخدمين من تحديد تجاربهم تبعاً لأولوياتهم، تدعم جالكسي دائماً حرية الاختيار. ومن منظور الأمن والخصوصية، أعتقد أنه يتعين على جالكسي أن تمنح المستخدمين المزيد من الفرص لإبداء الرأي حول كيفية حمايتهم، من خلال وجود خيارات تشجعك على التفكير فيما هو مناسب لك. إن هذه هي الفلسفة الكامنة وراء ميزة "الحجب الآلي" Auto Blocker التي يتم تقديمها ضمن واجهة One UI 6.وتشتمل هذه الميزة على حزمة من الإجراءات الأمنية الإضافية والأحدث التي تنضم إلى مجموعة ابتكارات الأمن والخصوصية الثابتة من جالكسي. وبما أنه لا يوجد نوع واحد من التهديدات السيبرانية، يتوقع ألا يكون هناك نهج أمني واحد فقط. ولهذا السبب، تمنح الضمانات واسعة النطاق لهذه الميزة المزيد من الطرق المستخدمين للحفاظ على أمنهم، بما يتناسب مع ظروفهم وبأقل جهد ممكن.وسأطرح الأمر هنا بطريقة أخرى، وهي أن أجهزة جالكسي تتيح للمستخدمين وضع حدودهم الخاصة من دون الحاجة إلى بناء جدران حولهم.إقامة الحدود وليس بناء الجدرانمن بين الخصائص التي توفرها ميزة Auto Blocker قدرتها على تمكين أو تعطيل التحميل الجانبي، ويقصد بذلك تثبيت تطبيق غير متوافر على المنصات الرسمية، مثل "غوغل بلاي" أو "غوغل ستور". ويحظى التحميل الجانبي بشعبية كبيرة، حيث يوجد العديد من الفوائد للمستخدمين، بما في ذلك التخصيص المحسن، والتحكم بالوظائف التي توفرها أجهزتهم.وتوجد مجتمعات كاملة عبر شبكة الإنترنت للحصول منها على النصائح والتوجيهات، وتكون مخصصة للتحميل الجانبي الآمن والمسؤول، كما تشرح الطرق الجديدة لاستخدام أجهزة جالكسي التي تفتح إمكانات مثيرة. أما بالنسبة لمن يعتزمون القيام بالتحميل الجانبي، فلن يلاحظوا وجود أي تغيير في واجهة One UI 6، بفضل التعطيل الافتراضي لميزة Auto Blocker. وهنا قد يتساءل الكثيرون عن الفائدة من الاشتراك.إننا نبحث باستمرار عن التهديدات الجديدة، ويلاحظ تزايد هجمات الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الصوتي. ويحدث هذا عندما لا يستهدف المهاجم جهازاً بعينه، بل المستخدمين للإيقاع بهم ودفعهم لارتكاب أخطاء بشرية، ومن ذلك على سبيل المثال، قيام أحدهم بالاتصال بوالدتك متظاهراً بأنه من البنك، والاحتيال عليها لتثبيت برامج ضارة. لكن مع تنشيط ميزة Auto Blocker، سيتم اكتشاف مثل هذه المحاولة والعمل على حجبها.وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يتقنون أساليب تخصيص الأجهزة الشاملة، فإن تشغيل الميزة يضمن لهم مستوى إضافياً من راحة البال، بينما لا يتأثر أولئك الذين يحبون التخصيص. ولا يقتصر الأمر على حقيقة جالكسي باعتبارها منظومة تتيح اتخاذ خيارات مستنيرة، إلى جانب قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الرقمي، إذ تعني جالكسي أيضاً الحرية في إنشاء حدودك الخاصة، وتحريكها عندما ترغب في ذلك.حزمة كاملةيعد خيار تبديل التحميل الجانبي واحداً من الجوانب التي تتصف بها ميزة Auto Blocker، الغنية بالكثير من وسائل الحماية الأخرى، لتحمي المستخدمين بسهولة في سيناريوهات محتملة أخرى.وإذا كنت ترغب بشحن هاتفك الذكي في المطار أو في أي مكان عام آخر، ربما تغفل قليلاً، وقد يغتنم شخص ما الفرصة للاستيلاء عليه، محاولاً اقتحامه عبر منفذ USB، خاصة وأن الجهاز يكون في متناول يده. لكن لحسن الحظ، تتدخل هنا ميزة Auto Blocker لتمنع الأوامر وعمليات التثبيت عبر كابل USB، ليصعب على أي شخص تجاوز جدران الأمن في جهازك.وتضمن هذه الميزة للمستخدمين إمكانية استخدام تطبيقاتهم المفضلة بأمان، أو تجربة تطبيقات جديدة، لأنها تقوم بتشغيل عمليات الفحص الأمني للتطبيق، والبحث عن البرامج الضارة المحتملة. وتفتح أيضاً خاصية "حارس الرسائل" Message Guard التي تحول دون عمليات استغلال من "هجوم النقر الصفرية" Zero Click لتطبيقات المراسلة الشهيرة التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Messenger وTelegram و KakaoTalk و WhatsApp.أحد مكونات المنظومة الآمنةتعتبر ميزة Auto Blocker أحد الابتكارات الأمنية العديدة التي عملنا على تطويرها لتحسين الحماية بشكل أكبر، وقمنا بتحديث لوحة معلومات الأمن والخصوصية على أجهزة جالكسي، ليكون من السهل على المستخدمين رؤية ما يحدث لبياناتهم والتحكم بها.ونقدم أيضاً أقوى ابتكاراتنا الأمنية إلى المزيد من الأجهزة مع توسيع نطاق Knox Vault ليشمل نماذج إضافية للهواتف الذكية وفئات المنتجات غير المحمولة الأخرى. وتحسباً للتطورات المستقبلية، قمنا بتحديث Knox Matrix التي تعكس رؤيتنا للمستقبل، حيث يمكن للأجهزة المتصلة حماية بعضها بعضاً. وقدمنا أيضاً طريقة أسهل وملائمة للغاية لتسجيل الدخول إلى الأجهزة.ومن خلال ابتكار المزيد من الطرق التي تحافظ على أمنك في المزيد من الأماكن والأجهزة، نوفر لمستخدمينا الراحة التي ينشدونها، وخيارات أكبر حول السبل للاستمتاع بحياتهم، وهذا ما يتطلع إليه الجميع.