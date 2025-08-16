السبت 2025-08-16 12:30 م
 

بلدية إربد تشرع بإزالة المخالفات على شارع المزارع

جانب من اعمال ازالة المخالفات
جانب من اعمال ازالة المخالفات
 
السبت، 16-08-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية إربد الكبرى صباح اليوم السبت أعمال إزالة جميع المخالفات الواقعة على الطريق الواصل بين منطقتي البارحة وكفر جايز، والمعروف شعبيًا باسم "شارع المزارع".

وقال الناطق الإعلامي للبلدية، غيث التل، إن البلدية استكملت كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل المباشرة بعمليات الإزالة، حيث بدأت بتوجيه إنذارات خطية إلى مالكي الأبنية المخالفة، ثم أعقب ذلك صدور قرارات إزالة من قبل اللجنة اللوائية المختصة، لتقوم البلدية لاحقًا بتوجيه إخطارات تنفيذ تُلزم المالكين بالامتثال للإزالة.


وأضاف التل أن البلدية ملتزمة بتطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم الواقع المروري والعمراني في المنطقة.


وأشار إلى أن البلدية ستُجري مراجعة شاملة لواقع الطريق بعد الانتهاء من الإزالة، خاصة في ظل تكرار المخالفات هناك، وتعدُّد الشكاوى الصحية التي وردت من سكان المنطقة نتيجة هذه التجاوزات.

 
 
