بنك الأردن وشركة بيت التصدير يوقعان اتفاقية رعاية للجناح الأردني في معرض دمشق الدولي 2025

الوكيل الإخباري- ضمن استراتيجية دعم التبادل التجاري وتعزيز الحضور الأردني في سوريا والمنطقة، وقّع بنك الأردن اتفاقية تعاون مع شركة بيت التصدير لتقديم الرعاية البلاتينية الحصرية عن قطاع البنوك لجناح المملكة الأردنية الهاشمية في معرض دمشق الدولي 2025، الذي يُقام تحت شعار "سوريا تستقبل العالم"، والذي من المقرر أن تُقام فعالياته في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27 آب وحتى 5 أيلول 2025.

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وتأتي هذه الرعاية انطلاقًا من تواجد بنك الأردن في السوق السورية عبر بنك الأردن – سورية، بما يعكس التزامه المتواصل بدعم الفعاليات الاقتصادية الإقليمية، وترسيخ الحضور الأردني في الفعاليات والمنتديات العربية والدولية.



وقد تم توقيع الاتفاقية من قِبل المدير العام لبنك الأردن، السيد صالح رجب حمّاد، والمدير العام والرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير، معالي يوسف الشمالي، وهي الجهة المعنية بتنمية الصادرات الوطنية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.



وتُجسّد هذه المشاركة حرص بنك الأردن على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الحضور الاقتصادي الأردني في الأسواق الإقليمية.

كذلك، فإنها تأتي في إطار دعم الجهود الهادفة إلى بناء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين الأردن وسوريا، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والخدمات المصرفية، بما يسهم في اغتنام الفرص الواعدة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



ومن جانبها، أكدت شركة بيت التصدير أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك الأردن، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تُجسد الرؤية المشتركة للطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الأردنية من الوصول إلى أسواق جديدة، كما أعربت عن تطلعها إلى تعاون مثمر يسهم في إبراز الإمكانيات الكبيرة للمنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية.



ومن جهته، يؤكد بنك الأردن من خلال هذه الرعاية التزامه بتأدية دور تنموي متكامل، لا يقتصر على تقديم الحلول والخدمات المصرفية التقليدية، بل يشمل دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتمكين قطاع الأعمال في الأسواق التي يعمل بها. ويولي البنك أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية للتوسع إقليميًا، من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة وشراكات استراتيجية تتماشى مع الأولويات الاقتصادية للمملكة.



ويُعد هذا النهج امتدادًا لرؤية البنك الرامية إلى ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية تنموية مسؤولة، تسعى لتمكين القطاع الخاص وتيسير حركة التجارة والاستثمار بين الأردن والدول المجاورة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التكامل الإقليمي.



ويُشار إلى أن بنك الأردن يعمل في السوق السورية منذ عام 2008، ويُقدّم عبر بنك الأردن – سورية، الذي يُعد امتدادًا لحضوره الإقليمي، باقة شاملة من الخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وقد نجح البنك خلال سنوات عمله في بناء قاعدة واسعة من العملاء وتعزيز الثقة بفضل التزامه بالجودة والابتكار.



ويمتلك بنك الأردن – سورية شبكة مكونة من 11 فرعًا تغطي مختلف المحافظات السورية، بما في ذلك المدن الرئيسية والمراكز الاقتصادية الحيوية، وهو ما يعكس حرص البنك على تعزيز الشمول المالي والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع السوري، وتوفير خدمات مصرفية موثوقة تسهم في دعم النمو المحلي وتسهيل العمليات المالية اليومية للمواطنين والشركات.



ويُعد بنك الأردن من أعرق وأهم المؤسسات المصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تأسس عام 1960 كواحد من أوائل البنوك الوطنية. وعلى مدى العقود الماضية، رسّخ البنك مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى الإقليم، حيث يمتد حضوره في عدة أسواق تشمل الأردن، وفلسطين، والعراق، وسوريا، والبحرين، ويواصل تنفيذ خطط توسّعية طموحة للدخول إلى أسواق جديدة تعزز من مكانته الإقليمية والدولية.



ومن الجدير بالذكر أن جناح المملكة الأردنية الهاشمية في معرض دمشق الدولي 2025 سيقام برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وبمشاركة وفد رسمي يمثل مختلف الجهات الاقتصادية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل التجاري مع الجمهورية العربية السورية.