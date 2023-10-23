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الإثنين، 23-10-2023 03:55 م

بنك الأردن يرعى حملة "خفف عنهم7" التابعة للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

العون الطبي -


الوكيل الإخباري - قدم بنك الأردن دعمه لحملة "خفف عنهم 7"، التي تنفذها الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، من خلال تغطيته لتكاليف تأمين جهاز ألتراساوند لعيادات النسائية ضمن مركز صحي حطين، ولتكاليف إجراء 11 عملية جراحية مستعجلة للأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، وقد جاء هذا الدعم كجزء من الشراكة التي تجمع بين الطرفين، والتي يقوم البنك في إطارها بدعم برامج وحملات الجمعية منذ عدة سنوات.

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ويعبر انخراط البنك في الحملة بنسختها السابعة، عن التزامه المستمر بالبقاء في طليعة المؤسسات المساندة للقطاع الصحي؛ لضمان استدامة خدماته المقدمة لأبناء المجتمع، وبالتالي الحفاظ على صحتهم العامة، بالتركيز على الفئات الأقل حظاً منهم، باعتبار الحصول على هذه الخدمات حقاً أساسياً لكل إنسان مهما كانت ظروفه وإمكانياته.

 


وينطوي هذا الدعم على أهمية كبيرة، كونه يتماشى في مضمونه مع توجيهات رؤية التحديث الاقتصادي بتسهيل تقديم الخدمات الصحية الميسرة وذات الجودة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز التشاركية بين مختلف القطاعات.

 




 

 


 

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