بنك الأردن يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات BoJ Business Banking

الوكيل الإخباري - لمواكبة التحول الرقمي العالمي ولتقديم الحلول الذكية للعملاء، أعلن بنك الأردن عن إطلاق منصة رقمية شاملة ومتكاملة للشركات والمؤسسات، ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن إطار استراتيجية البنك الرامية لدفع التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية مرنة ومتطورة للشركات.

وتتيح منصة "BoJ Business Banking " إنجاز المعاملات البنكية بكل سهولة وسرعة و أمان والتي تشمل جميع المعاملات البنكية الرقمية، كما تعمل المنصة على توفير الوقت والجهد على الشركات وتتيح لها خاصية الاستفسار عن جميع معاملاتها الرقمية بكل سهولة و بدرجة عالية من الدقة و الأمان والشمولية.

وتهدف منصة "BoJ Business Banking" إلى رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة من خلال رقمنة عمليات الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة علاقات العملاء مما يزيد من فرص نجاحها.

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و بهذه المناسبة قال المدير العام للبنك السيد صالح حماد:" نشعر بالفخر بتقديم خدماتنا الرقمية لعملائنا من قطاع الشركات والمؤسسات وذلك للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم خاصة في ظل التسارع التكنولوجي الذي نشهده حالياً، ملتزمين بتزويدهم بخدمات مصرفية تجارية سهلة وملائمة وموثوقة وآمنة، من خلال منصة شاملة توفر قاعدة معلومات مصرفية للشركات يمكن إدارتها في أي وقت وبمجرد كبسة واحدة". لافتاً إلى أن البنك يشهد نقلة نوعية بكافة المجالات وخاصة بعد التوسع الذي بات يشهده من خلال افتتاح فرعه الجديد في العراق وحصوله كذلك على كافة التراخيص لمزاولة أعماله المصرفية في المملكة العربية السعودية.



ولفت حماد إلى أن بنك الأردن يركز جهوده على الإستثمار نحو التوجه لمستقبل الصناعة المصرفية وفقاً للتغيرات ومسارات التطور الرقمي في جميع أنحاء العالم لرفع القدرة التنافسية للبنك في مجال التطور الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.