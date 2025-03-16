بنك الأردن يعلن نتائجه المالية للعام 2024 ويواصل التوسع الإقليمي ويوصي بتوزيع 18% أرباحاً نقدية على المساهمين

استمرت مجموعة بنك الأردن في تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفع حجم الموجودات إلى 3.2 مليار دينار بنسبة نمو 4%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 528.3 مليون دينار. كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.6%، بما يعكس استراتيجية البنك المدروسة في منح الائتمان. وبالرغم من التحديات، حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 151.1%، ونسبة تغطية السيولة 449.2%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 20%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية وفقاً لبازل III، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك.
وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة بنك الأردن بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% للعام 2024.
وتعقيباً على هذه النتائج فقد أكد السيد شاكر فاخوري أن البنك سيواصل جهوده المستمرة لتحقيق التميز والنمو المستدام،
حيث قام البنك بإطلاق استراتيجية شاملة للتحول المؤسسي في العام 2024، تهدف إلى تنويع الاستثمارات وتعزيز التواجد الجغرافي، إلى جانب إعادة تعريف هويتنا المؤسسية لتوفير تجربة مصرفية متميزة، وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المصرفية، مستفيداً من إدارة البيانات الضخمة وتقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف السيد فاخوري أن البنك سيواصل تنفيذ خطط التوسع الإقليمي، حيث يستهدف افتتاح ثلاثة فروع جديدة في العراق خلال عام 2025، إلى جانب استكمال استعداداته لإطلاق عملياته في السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعزز حضوره الإقليمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائه في الأسواق المختلفة.
هذا وواصل بنك الأردن تنفيذ استراتيجيته الرقمية، حيث أطلق خلال عام 2024 الخدمة السحابية المركزية الخاصة به، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين وتوحيد مراكز البيانات وتعزيز استمرارية الأعمال. كما يستعد البنك لإطلاق مركز للابتكار بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
وإيماناً بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، أطلق بنك الأردن خلال عام 2024 برنامج "المظلة الإغاثية المتعددة" لدعم الوضع الإنساني في قطاع غزة، بموازنة تجاوزت المليون دولار، مستهدفاً توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما بدأ البنك بتنفيذ برنامج متكامل لإدارة المعايير البيئية والاجتماعية، بالشراكة مع مؤسسات متخصصة، لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة.
وفي الختام، أكد السيد شاكر فاخوري أن البنك سيواصل تنفيذ خطط التوسع الإقليمي والاستثمار في التكنولوجيا، وتنفيذ مبادرات وخطط استراتيجيات التحول المؤسسي والارتقاء بالخدمات والأداء، مع مراقبة المستجدات في السوق الفلسطيني والتفاعل مع التحديات بحكمة ومرونة.
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