بنك الإسكان : شراء 185 جهاز صراف آلي متطور وحديث توفر خدمات نوعية وجديدة لعملائنا

الوكيل الاخباري - انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم التقنيات والخدمات الأحدث والأكثر تطوراً في القطاع المصرفي لعملائه، وقع بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- مع الشركة الأردنية لإدارة الأنظمة والأعمال ووكالات (JBS) وكلاء شركة (Diebold Nixdorf) في الأردن وفلسطين، اتفاقية لشراء 185 جهاز صراف آلي متطور ومزود بأحدث التقنيات التكنولوجية.

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وتعد هذه الاتفاقية المرحلة الثانية من تحديث شبكة الصرافات الآلية لبنك الإسكان، حيث قام العام الماضي بتركيب 55 جهازاًحديثاً ومتطوراً ليصل مجموع الصرافاتالتي يتم تحديثها إلى 240 صراف آلي، في خطوة تعكس اهتمام وحرص البنك المتواصل نحو تقديم أفضل الحلول التقنية والمبتكرة لعملائه.



الاتفاقية التي تُعد الأكبر من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي، تنسجم ومساعي بنك الإسكان الدائمة في مواكبة آخر التطورات في السوق المصرفي العالمي، وتعزيز سلسلة خدماته الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وخدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة لعملائه وبما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية.



ومن المقرر البدء بتركيب وتشغيل أجهزة الصرافات الجديدة المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية في جميع محافظات المملكة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث ستمكن هذه الخطوة عملاء بنك الإسكان وكافة مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية من الحصول على باقة من الخدمات الجديدة والمتميزة بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع.



وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك الإسكان فاسكين أجميان: "نحرص في بنك الإسكان وضمن خططنا الاستراتيجية على تبني أحدث تكنولوجيا الخدمات المصرفية وتقديم أفضل الخدمات المبتكرة، ومواكبة الإضافات النوعية التي من شأنها دعم توجهاتنا نحو التحول الرقمي وتقديم تجربة بنكية فريدة ومميزه لعملائنا، وبما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بشكل يواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي".



وأضاف أجميان قائلاً: "بنك الإسكان سبّاق دائماً في قدرته على الاستجابة بفعالية للمتطلبات المتغيرة لعملائه حيث عمل خلال السنوات الماضية على تأهيل بنيته التحتية بالشكل الأمثل لدعم عملية التحول الرقمي، واليوم نستمر في خططنا نحو التحول الرقمي والتي من ضمنها الاستمرار في تحديث شبكة صرافاتنا الآلية من خلال اعتماد أجهزة هي الأحدث والأكثر تطوراً محلياً ودولياً".



من جانبه قال عماد صوان، المدير العام للشركة الأردنية لإدارة الأنظمة والأعمال ووكالات (JBS) في الاردن وفلسطين: "لقد جاءت هذه الاتفاقية بهدف تزويد بنك الاسكان للتجارة والتمويل والذي يعد من أهم رواد الصناعة المصرفية الحديثة في المنطقة، بالتقنيات الحديثة والمتطورة، وذلك تلبية لمتطلبات العصر الحالي والمستقبليمن خلال تفعيل التحول الرقمي للمعاملات المصرفية".



وأكد صوان أن اختيار بنك الاسكان التعامل مع أكبر الوكلاء في مجال صناعة وتطوير أجهزة الصراف الآلي الذكي Diebold Nixdorf سيسهم في توفير أحدث الخدمات المصرفية لعملاء بنك الاسكان مُحدثاًفرقاً إيجابياً وبما يليق بعملاء هذا الصرح المصرفي الكبير.



يذكر أن أجهزة الصراف الآلي الجديدة والمتطورة، تمتاز بأنها أجهزة عصرية بشاشات متعددة اللمس، تدعم تقنية "دون لمس" , خدمات الاتصال بالمدى القريب و خدمات رمز الاستجابة السريع QR Code، إضافة إلى دعم خدمات الصراف من خلال بصمة الأصبع، كما ستتيح هذه الصرافات لعملاء البنك الاستفادة من مجموعة من الخدمات الجديدة مثل الإيداع النقدي الفوري، وإيداع الشيكات الفوري وغيرها.



