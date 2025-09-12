إلى أين تتجه أسعار الذهب عالميا؟

الوكيل الإخباري- يتجه سعر الذهب اليوم الجمعة، نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعوماً بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأميركية، ووسط تدفقات متزايدة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

وحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي، تجاوز سعر الذهب مستوى 3650 دولاراً للأونصة، بزيادة تقارب 2 بالمئة هذا الأسبوع، بعدما سجل رقماً قياسياً في جلسة الثلاثاء. كما قفزت أسعار الفضة، التي تتحرك بالتوازي مع المعدن الأصفر، متجاوزة 42 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.



وقفز سعر الذهب بنسبة 39 بالمئة منذ بداية العام، ليصبح من بين أفضل السلع أداءً، متقدماً على مؤشرات السوق الأخرى. وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وانعدام اليقين الجيوسياسي، إلى جانب التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة.

وبالإضافة إلى تسجيله رقماً قياسياً اسمياً هذا الأسبوع، نجح الذهب أيضاً في تجاوز ذروته المعدلة حسب التضخم التي تعود إلى أكثر من 45 عاماً.



ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 3654.38 دولاراً للأونصة عند الساعة 12:46 ظهراً بتوقيت سنغافورة. كما اتجه البلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 بالمئة، فيما ارتفع البلاتين قرب 1400 دولار للأونصة.