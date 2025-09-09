"كريم رايدز": تجربة تتجاوز التنقل اليومي وهوية مؤسسية ترسخ التميز

الوكيل الإخباري- منذ انطلاق خدمات كريم للنقل التشاركي في الأردن عام 2015، لم يكن "كريم" مجرد تطبيق لتسهيل الوصول إلى وسيلة تنقل، بل كان أول من وضع حجر الأساس لقطاع النقل التشاركي.

وقد كانت "كريم رايدز" أول من قدم مفهوماً جديداً للتنقل اليومي الراقي والموثوق في المملكة بالاعتماد على التكنولوجيا، وذلك ضمن إطار قانوني، وباعتبار تطبيق "كريم" هو أول منصة مرخصة ومسجلة لدى الجهات المختصة بخدمات طلب وحجز الرحلات عبر التطبيقات.



ولقد أسست بذلك "كريم رايدز" نموذجاً متكاملاً، يجمع بين السهولة والراحة والأسعار المناسبة، ويحتذى بها في المنطقة لنمط نقل لم يكن موجوداً، وخدمة تنقل سهلة وموثوقة عند الطلب، بالإضافة إلى خيارات متنوعة على التطبيق تناسب الاحتياجات المحلية وبكبسة زر، وميزات مختلفة على التطبيق تضم حلول وخيارات المدفوعات المدمجة وخدمة تتبع الرحلة والتعرف على معلومات الكابتن قبل ابتداء الرحلة وعملية تعيين الكابتن الأنسب حسب المسافة لكل رحلة والاستفادة من الكفاءات المحلية وغيرها الكثير مما يساهم بتوفير تجربة تعتمد على التكنولوجيا لتجربة موثوق بها.



ولاستدامة هذا النموذج، فقد أولت الشركة أهمية كبيرة للعمل ضمن بيئة قانونية؛ حيث حرصت على التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية في المملكة منذ البداية وعلى مر السنين لإرساء إطار تشريعي مرن يدعم التشغيل القانوني والخدمات المرخصة وينظم العلاقة مع كافة الجهات بما في ذلك المستخدمين من الكباتن والعملاء، كما يضمن أعلى معايير الجودة والثقة، وهو ما انعكس على تطوير وتقديم الخدمات اليوم على أفضل نحو، كما أسهم في تعزيز الأداء وتنمية القطاع.



ومنذ ذلك الحين، وبهذا الدور الريادي، لا تزال "كريم رايدز" تتصدر المشهد بفضل عدة ركائز رئيسية، أبرزها: فهمها العميق لاحتياجات السوق المحلية، إلى جانب رؤيتها الابتكارية في كل ما تقوم به وتقديمها لحلول ذكية، بالإضافة لاعتمادها على نهج الشراكات الاستراتيجية التي تضيف قيمة ملموسة للعملاء، وهي الركائز التي شكلت هوية علامة "كريم رايدز" الراقية والمتمحورة حول التميز والجودة في كل تفاصيل تجربة التنقل.



ولعل أبرز أوجه هذا التميز تظهر عملياً في التجربة اليومية للعملاء، حيث تترجم "كريم رايدز" ركائزها إلى خدمات لا تقتصر على توفير وسيلة تنقل موثوقة، بل تقديم تجربة متكاملة عالمية المستوى بروح محلية، فهي اليوم علامة أشهر من علم في المملكة ويعتمد عليها الأردنيون في حياتهم اليومية.



ومن خلال حضورها في المدن الحيوية التي تشمل عمّان والزرقاء وإربد والرمثا، تتيح "كريم رايدز" وصولاً سلساً إلى الرحلات الفورية أو المجدولة مسبقاً عبر التطبيق الذي يعد جزءاً من تطبيق شامل يستخدمه الأردنيون على نطاق واسع للحصول على خدمات متنوعة أخرى لتوصيل الطعام وشحن الرصيد ودفع الفواتير، مع واجهة استخدام سهلة، وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كما تدعم مختلف خيارات الدفع بما في ذلك الدفع النقدي، والبطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية.



كل خطوة في هذه التجربة مصممة ليس فقط لمواكبة التوقعات، بل وتجاوزها بكفاءة وانسيابية، كما يأتي كل ذلك مدعوماً بفهم عميق لطبيعة التنقل في الأردن والحرص على تقديم تجربة محلية بلمسة ذكية.



ويمتد هذا التميز إلى كل تفاصيل الرحلة، ابتداءً من الكباتن الذين يُعدون ركيزة أساسية في تقديم تجربة "كريم رايدز" اليومية من أبناء المجتمع الأردني؛ حيث يخضع كل كابتن لفحص أمني شامل، ويكمل تدريباً حول القيادة الآمنة ومهارات التواصل والسلوك والاهتمام بالمظهر اللائق، لتصبح كل رحلة مع كل منهم امتداداً لنبض الشارع الأردني، ليحصل الراكب على تجربة تنقل يومية، سهلة، موثوقة وبكبسة زر.



ولتعزيز هذه التجربة، توفر "كريم رايدز" عبر التطبيق معلومات عن الكابتن والمركبة قبل بدء الرحلة، مما يزيد الشعور بالثقة والأمان، كما يمكن للركاب تتبع مسار الرحلة مباشرة لحظة بلحظة في الوقت الفعلي، ومشاركته مع العائلة، فضلاً عن إمكانية إخفاء أرقام هواتفهم بفضل أدوات التحكم والخصوصية المتقدمة، وخيار التقييم للركاب والكباتن، بالإضافة إلى خدمة الدعم المتاحة على مدار الساعة، ليبقى التواصل والمساعدة في متناول اليد في أي وقت.



أما السيارات، فهي بدورها جزء لا يتجزأ من تجربة التنقل؛ إذ يجب أن تتوافق المواصفات مع معايير محددة قبل الموافقة على انضمامها إلى التطبيق، وذلك لتقديم مستوى الراحة والخدمة المتوقع عند طلب رحلة عبر تطبيق "كريم".



ويبرز التزام الشركة وموثوقيتها بتطبيق معايير تنظيمية صارمة، بدءاً من حصول الكباتن على تصريح من هيئة تنظيم النقل البري قبل القيادة على التطبيق، في الوقت الذي يتم فيه منحهم مساحة لتقديم تجربة تنقل مريحة للمستخدمين بالتوافق مع إرشادات الشركة، مثل العناية بنظافة السيارة أو ضبط التكييف حسب رغبة الراكب. هذا التوازن بين الالتزام والجودة يمنح المستخدمين تجربة أقرب إلى رحلة خاصة، ويجعل الكباتن جزءاً من القيمة المضافة للخدمة. ويأتي كل ذلك كجزء من "الإرشادات المجتمعية" من "كريم رايدز" والتي تنطبق على جميع المستخدمين وتساعد على توفير تجربة تنقل يسودها الأمان والاحترام والإيجابية.



ومن منطلق أن الرقي لا يقتصر على التفاصيل، بل يشمل الذكاء في التوفير، تقدم "كريم رايدز" مجموعة من خيارات التنقل المتنوعة والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية المختلفة. ومن أبرز الخيارات التي تتيحها الشركة جميعها بأسعار مناسبة: رحلات الدرجة الاقتصادية والفئة التوفيرية التي تتيح تنقلاً مريحاً، وفئة التاكسي التي تقدم تجربة موثوقة، والرحلات من وإلى المطار.



ولتعزيز حضورها كعلامة راقية ومتميزة تتخطى مفهوم النقل التقليدي، تبنت "كريم رايدز" نهجاً قائماً على الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات كبرى مثل هيئة تنشيط السياحة وشركات الاتصالات وعدد من البنوك، مما مكنها من توسيع مظلة خدماتها ومنح العملاء مزيداً من القيمة المضافة. هذه الشراكات لم تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل امتدت إلى خلق فرص دخل إضافي لأكثر من 10,000 شاب وشابة في الأردن، ممن استفادوا من الفرص الاقتصادية المرنة التي توفرها التكنولوجيا وما تنطوي عليه من فرص للدخل الإضافي.