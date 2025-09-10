المناصير للزيوت والمحروقات الراعي الذهبي لمنتدى 12 لوقود الطيران الذي نظمه الاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)

جاءت مشاركتنا ورعايتنا لهذا المنتدى تأكيداً على التزامنا بخدمة قطاع الطيران بكفاءة واحترافية عالية تحت شعار "لأن كل رحلة تبدأ بوقود موثوق" ومنذ عام 2016 تتولى شركة المناصير تزويد وقود الطائرات في المطارات الأردنية الثلاث، مطار الملكة علياء الدولي،مطار عمان المدني / ماركا ومطار الملك حسين الدولي / العقبة . مع الاستمرار في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويسرّنا أن نكون المزود الحصري للاتحاد العربي للنقل الجوي للأعوام 2025 و2026 على التوالي وهو ما يعكس ثقة قطاع الطيران العربي بقدراتنا وخدماتنا.
إن مشاركتنا في هذه المؤتمرات تنبع من إيماننا بأهمية قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي حيوي في صناعة النقل الجوي ونفخر بمساهمتنا في خدمة هذا القطاع الاستراتيجي، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي تجسد التزامنا بالتميز والابتكار والريادة.
