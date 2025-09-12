تراجع النفط متأثرا بمخاوف الطلب الأمريكي وفائض المعروض

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة وسط مخاوف ضعف الطلب الأمريكي على الخام، وفائض المعروض.



وطغت هذه المخاوف على المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.88% إلى 61.82 دولار للبرميل.



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.78% إلى 65.85 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.



وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" للوساطة المالية: "لا يبدو أن معركة التضخم (في الولايات المتحدة) قد انتهت تماما ما يضعف توقعات الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم. حتى الاضطرابات الجيوسياسية لا تدعم أسعار النفط، إذ تشير الأساسيات إلى فائض في المعروض وضعف في الطلب".



وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 2% هذا الأسبوع وسط احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج أو تدفقات التجارة بسبب الصراع والحرب، لكن المؤشرات بدأت في الانخفاض يوم أمس الخميس.