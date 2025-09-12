تنظيم الاتصالات تحظر أجزاء من لعبة "روبلوكس"

وأوضحت الهيئة، أنّها تلقت تقارير ودراسات متخصصة، أظهرت أن بعض مكونات اللعبة، وخصوصاً غرف الدردشة، تنطوي على مخاطر تتمثل في إمكانية تعرّض الأطفال للإساءة أو الاستغلال أو الترويج لسلوكيات غير آمنة.
وبينت تلك الدراسات، أن طبيعة هذه الغرف المفتوحة، واعتمادها على التفاعل المباشر مع مستخدمين مجهولين، يجعلها بيئة خصبة لنشر محتويات غير ملائمة أو محاولات تواصل ضارّة مع الأطفال.
وبيّنت الهيئة، أنها أجرت تواصلاً مباشراً مع القائمين على منصة "روبلوكس"، حيث تم التوافق على أن تقوم المنصّة بحجب غرف الدردشة بشكل كامل للمستخدمين داخل المملكة، إلى جانب التزامها بحجب أي محتوى مسيء قد يظهر عبرها، وذلك لما تشكّله هذه المكوّنات من خطورة خاصة على الأطفال واليافعين.
وشدّدت الهيئة على أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة شاملة لحماية النشء في البيئة الرقمية، وضمن جهود تنظيمية ورقابية متكاملة تشمل التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات ذات العلاقة في متابعة ما يستخدمه الأطفال من تطبيقات وألعاب إلكترونية.
ودعت الحكومة أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود التوعوية ومتابعة الاستخدامات الرقمية للأطفال، والإبلاغ عن أي محتوى أو تطبيق قد يشكّل خطراً على سلامتهم وقيم المجتمع والأسرة.
وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة ورصد المستجدات في هذا المجال واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان بيئة رقمية آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على حالة الطقس في الأردن حتى الأحد
-
الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف
-
الصفدي يلقي كلمة الأردن في مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما
-
بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي
-
مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم
-
بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية