3 جرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

من جهة أخرى، قال مصدر أمني لبناني، أن صيادًا أصيب بقنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية قرب مركبة صباح اليوم مقابل شاطئ بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.
وأضاف المصدر، أن الجيش الإسرائيلي، قام بتفجير عدد من المنازل في بلدة ميس الجبل الحدودية .
