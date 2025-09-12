3 جرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء غارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، على سيارة في بلدة عيتا الجبل جنوب لبنان.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني لبناني، أن صيادًا أصيب بقنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية قرب مركبة صباح اليوم مقابل شاطئ بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.