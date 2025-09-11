تنويه صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

ونشرت السفارة صورة معلقة عليها: "الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر. ستبقى ذكراها في قلوبنا. لن ننسى أبدًا".
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء
-
الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه
-
ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل
-
الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب باستخدام بالونات
-
وزير الصحة للمواطنين : هاتفونا على الخط الساخن
-
سياحة الأردنيين إلى تركيا تتراجع 15% في النصف الأول من العام الحالي