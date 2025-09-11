تنويه صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

10:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745692 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استذكرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الخميس، هجمات 11 سبتمبر 2001، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي الشهيرين. اضافة اعلان





ونشرت السفارة صورة معلقة عليها: "الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر. ستبقى ذكراها في قلوبنا. لن ننسى أبدًا".