الخميس 2025-09-11 11:54 ص
 

تنويه صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
 
الخميس، 11-09-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   استذكرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الخميس، هجمات 11 سبتمبر 2001، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي الشهيرين.اضافة اعلان


ونشرت السفارة صورة معلقة عليها: "الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر. ستبقى ذكراها في قلوبنا. لن ننسى أبدًا".
 
 
