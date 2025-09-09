"البوتاس العربية" تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البوتاس العربية عن تجديد اتفاقيتها العامة مع شركة "سينوكيم للأسمدة ماكاو المحدودة"، يتم بموجبها تسويق منتجات البوتاس الأردني في السوق الصينية للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى نهاية عام 2028. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وعمق الروابط الاقتصادية بين الأردن والصين.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب والسيد وانغ تييلين الرئيس التنفيذي لشركة سينوكيم للأسمدة المحدودة، ما بين الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، والمدير العام لشركة سينوكيم للأسمدة ماكاو المحدودة السيدة تشين شينغ نان.



وبموجب هذه الاتفاقية، تواصل شركة سينوكيم دورها كوكيل حصري لتسويق منتجات البوتاس الأردني في السوق الصينية، بما يعزز حضور شركة البوتاس العربية في واحدة من أهم أسواق الأسمدة العالمية، ويدعم جهودها في تزويد الأسواق الاستراتيجية بمنتجات عالية الجودة.



وأكد المهندس أبو هديب عقب التوقيع أن تجديد هذه الاتفاقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين "البوتاس العربية" و "سينوكيم"، موضحاً أن هذه الشراكة تتجاوز إطارها التجاري لتشكل تحالفاً استراتيجياً يعزز حضور الأردن في واحدة من أكبر الأسواق الزراعية في العالم.



وأضاف المهندس أبو هديب أن الشراكة مع "سينوكيم" تعكس المكانة المرموقة التي تحتلها شركة البوتاس العربية على الساحة الدولية، بوصفها أحد أبرز المصدّرين الموثوقين للأسمدة، كما تجسد النجاح في بناء شراكات طويلة الأمد مبنيّة على الثقة والأهداف المشتركة، مما يفتح المجال أمام الشركة لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية.



وأشار المهندس أبو هديب إلى أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية ضمن التوجهات المستقبلية لشركة البوتاس العربية، التي تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات وزيادة التنافسية، إلى جانب دورها المحوري في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي.



من جانبه، أوضح الدكتور معن النسور أن تجديد الاتفاقية مع شركة سينوكيم يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويعزز قدرة الشركة على لعب دور فاعل في سلاسل الإمداد العالمية للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن شركة البوتاس العربية أثبتت عبر عقود من العمل الجاد والالتزام بأعلى معايير الجودة، أنها شريك يعتمد عليه في الأسواق العالمية.



ولفت الدكتور النسور إلى أن تجديد الاتفاقية يعزز مكانة الشركة ليس فقط في السوق الصينية، وإنما في الأسواق العالمية ككل، ويؤكد التزامها بدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال توريد منتجات موثوقة وعالية الجودة للأسواق الرئيسية.



بدوره، عبّر السيد وانغ تييلين عن اعتزاز شركة سينوكيم بالشراكة المتجددة مع "البوتاس العربية"، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري بين الصين والأردن، وداعماً لجهود مجموعة "سينوكيم" في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للقطاع الزراعي العالمي.



وتُعد السوق الصينية من أكبر الأسواق الزراعية في العالم، حيث تسهم في توفير الغذاء لأكثر من مليار نسمة، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي.



وتُـعد الشراكة طويلة الأمد ما بين "البوتاس العربية" و "سينوكيم" من أقدم وأهم العلاقات التجارية في قطاع الأسمدة، حيث تعود بداياتها إلى أوائل ثمانينات القرن الماضي. وقد شهدت هذه الشراكة تطورات نوعية تُوّجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال مناسبات دولية رفيعة المستوى، من أبرزها؛ الاتفاقية التي جرى توقيعها في بكين بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس الصيني شي جين بينغ للفترة (2014–2016)، إلى جانب اتفاقية أخرى وُقعت في رئاسة الوزراء الأردنية للفترة (2017–2019). كما تواصل التعاون بين الجانبين من خلال اتفاقيات لاحقة تم توقيعها على هامش فعاليات دولية مرموقة، مثل معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي ومنتدى اتحاد الأسمدة العالمي IFA الاستراتيجي في واشنطن، ما يعكس متانة العلاقة ما بين "البوتاس العربية" و "سينوكيم" وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.