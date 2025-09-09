إدراج المديرة التنفيذية للتكنولوجيا في "جو أكاديمي" آمال السعدي ضمن قائمة أبرز القيادات النسائية المؤثرة في الأردن ومنحها جائزة "ملهم" للمحتوى التقني

الوكيل الإخباري- في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتها، توجت آمال السعدي، المديرة التنفيذية للتكنولوجيا لدى الشركة الأردنية الرائدة في مجال حلول التعليم الإلكتروني والمحتوى، "جو أكاديمي"، وهي منصة الـ2,2 مليون طالب، بإدراجها ضمن قائمة أبرز 10 قيادات نسائية مؤثرة من الأردن لعام 2025 من قبل مجلة Global Woman Leader الدولية المتخصصة في تسليط الضوء على إنجازات النساء في مجالات متعددة، ضمن عددها الصادر خلال شهر آب من العام الجاري، إلى جانب نيلها لجائزة قمة "ملهم" التي تحتفي بصناع الأثر، وذلك عن فئة المحتوى التقني.

وتعكس هذه التقديرات الدور البارز الذي تضطلع به آمال السعدي في إحداث التغيير الإيجابي في مجال التكنولوجيا والتعليم وتطوير المحتوى التعليمي، كما أنها تجسد التزامها بالابتكار والقيادة والمؤثرة، خاصة في ظل خبرتها الواسعة في تطوير الحلول الرقمية وقيادة فرق تطوير التطبيقات المبتكرة وكفاءتها القيادية في بيئة العمل التقنية.



وعلى صعيد آخر، تشير هذه التقديرات المرموقة إلى نجاح "جو أكاديمي" في توفير بيئة عمل تحفز الابتكار وتشجع على ربطه بالتأثير المجتمعي، مع الدعم الكبير للقيادة النسائية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات، وتمكينها من على تقديم أفضل ما لديها، جنباً إلى جنب مع الالتزام برفع مستوى المهارات التقنية والإبداعية للطلاب في المملكة والمنطقة، على يد نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة التي يتم استقطابها على أساس الكفاءة والجدارة دون تمييز.



وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب مؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرار عن فخره الشديد بإنجازات المديرة التنفيذية للتكنولوجيا للشركة، مشدداً على أن النجاح والتميز الفردي يسهم في تعزيز قوة ومكانة الشركة بأكملها. وأضاف جرار قائلاً: "نبارك للزميلة آمال السعدي المكانة التي بلغتها بفضل إمكاناتها وقدراتها ومثابرتها، والتي جعلت منها مثالاً في كسر القوالب النمطية المرتبطة بالقيادة النسائية، إذ أثبتت أن الإبداع والكفاءة لا يعرفان حدوداً."



ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية للتكنولوجيا لدى "جو أكاديمي"، آمال السعدي: "تشرفت بالتكريمات والإشادات المحلية والعالمية التي نلتها، فهي ليست فقط اعترافاً بجهودي الشخصية، بل شهادة على الثقافة المؤسسية التي توفرها جو أكاديمي والتي تشجع الكفاءة، لتمنح الفرصة لكل فرد من كافة الأطراف المعنية بأعمالها بما في ذلك موظفيها ليكون منجزاً ومؤثراً. إن ذلك يدفعني للاستمرار في قيادة مشاريع ذات بصمة في حياة الشباب، لا سيما النساء اللواتي أشجعهن على الانخراط بفعالية في مجال التكنولوجيا."