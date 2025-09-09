إدراج المديرة التنفيذية للتكنولوجيا في "جو أكاديمي" آمال السعدي ضمن قائمة أبرز القيادات النسائية المؤثرة في الأردن ومنحها جائزة "ملهم" للمحتوى التقني

وتعكس هذه التقديرات الدور البارز الذي تضطلع به آمال السعدي في إحداث التغيير الإيجابي في مجال التكنولوجيا والتعليم وتطوير المحتوى التعليمي، كما أنها تجسد التزامها بالابتكار والقيادة والمؤثرة، خاصة في ظل خبرتها الواسعة في تطوير الحلول الرقمية وقيادة فرق تطوير التطبيقات المبتكرة وكفاءتها القيادية في بيئة العمل التقنية.
وعلى صعيد آخر، تشير هذه التقديرات المرموقة إلى نجاح "جو أكاديمي" في توفير بيئة عمل تحفز الابتكار وتشجع على ربطه بالتأثير المجتمعي، مع الدعم الكبير للقيادة النسائية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات، وتمكينها من على تقديم أفضل ما لديها، جنباً إلى جنب مع الالتزام برفع مستوى المهارات التقنية والإبداعية للطلاب في المملكة والمنطقة، على يد نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة التي يتم استقطابها على أساس الكفاءة والجدارة دون تمييز.
وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب مؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرار عن فخره الشديد بإنجازات المديرة التنفيذية للتكنولوجيا للشركة، مشدداً على أن النجاح والتميز الفردي يسهم في تعزيز قوة ومكانة الشركة بأكملها. وأضاف جرار قائلاً: "نبارك للزميلة آمال السعدي المكانة التي بلغتها بفضل إمكاناتها وقدراتها ومثابرتها، والتي جعلت منها مثالاً في كسر القوالب النمطية المرتبطة بالقيادة النسائية، إذ أثبتت أن الإبداع والكفاءة لا يعرفان حدوداً."
ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية للتكنولوجيا لدى "جو أكاديمي"، آمال السعدي: "تشرفت بالتكريمات والإشادات المحلية والعالمية التي نلتها، فهي ليست فقط اعترافاً بجهودي الشخصية، بل شهادة على الثقافة المؤسسية التي توفرها جو أكاديمي والتي تشجع الكفاءة، لتمنح الفرصة لكل فرد من كافة الأطراف المعنية بأعمالها بما في ذلك موظفيها ليكون منجزاً ومؤثراً. إن ذلك يدفعني للاستمرار في قيادة مشاريع ذات بصمة في حياة الشباب، لا سيما النساء اللواتي أشجعهن على الانخراط بفعالية في مجال التكنولوجيا."
وتعد آمال السعدي من رياديات الأعمال المتميزات، كما أنها تعمل كمستشارة تقنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد من من الأعضاء المؤسسين لنادي خريجيها، وما يبرز التزامها المستمر تجاه مجتمعها الأكاديمي.
-
أخبار متعلقة
-
"كريم رايدز": تجربة تتجاوز التنقل اليومي وهوية مؤسسية ترسخ التميز
-
"البوتاس العربية" تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028
-
البنك العربي يطلق حملة جديدة خاصة بالقروض السكنية
-
شركة اكسبيريا للأنظمة الطبية توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإنشاء أول منشأة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في الشرق الأوسط
-
سامسونج تكشف عن الغسالة الجديدة ‘Bespoke AI Washer’ والجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’ في معرض ‘IFA 2025’
-
مجموعة المركزية توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق تعزيزًا للسلامة المرورية في الأردن
-
منصّة زين للإبداع ZINC تموّل شركة "باب بلس" Bab Plus الناشئة
-
بنك الاتحاد يحصد جائزتين عالميتين عن الابتكار في الاستدامة وأفضل إطار لإدارة المخاطر