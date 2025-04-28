بنك الإسكان يحصد جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي لعام 2025"

الوكيل الإخباري- حصل بنك الإسكان على جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي" لعام 2025 ضمن إطار فعاليات مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية Fintech Summit الذي يعد الحدث الأضخم والأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والابتكار المصرفي، والذي عقد يوم الأربعاء 23 نيسان 2025، في فندق الفورسيزونز عمّان، بمشاركة عدد كبير من قادة التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية والأمنية والقطاع المصرفي والمالي والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالتكنولوجيا في المنطقة.

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وقد جاء تكريم البنك بهذه الجائزة تقديراً لإنجازاته وجهوده في إعادة تشكيل تجربة العميل الرقمية من خلال تطوير العديد من جوانب ومجالات العمل المصرفي، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة، ما انعكس على تعزيز مستويات الراحة ورفع الكفاءة والتفاعل عبر جميع القنوات. وشملت جهود البنك الإقراض الرقمي الكامل، وإدارة النقد، وأتمتة العمليات، وإطلاق خدمات مبتكرة عبر تطبيقاته المصرفية الموجهة لمختلف شرائح العملاء.



وكان المؤتمر قد تضمن سلسلة من الحلقات النقاشية، والعروض التقديمية وفرص التواصل وتبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية والإمكانيات المستقبلية. وتم التطرق خلال المؤتمر إلى أحدث التطورات في مجال الخدمات المالية واستراتيجيات تعزيز التكنولوجيا الرقمية مع التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأدوات المالية وحلول الدفع وتقنية البلوك شين والتطبيقات المصرفية ومستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة.



هذا وشارك البنك في المؤتمر كراعٍ بلاتيني، حرصاً على دعم الفعاليات الاقتصادية الرائدة التي ترسخ مكانة المملكة كمركز مالي متقدم، والتي يعد المؤتمر من أبرزها، وسعياً لمساندة المؤتمر في تحقيق أهدافه الرامية لتعزيز القدرة على ابتكار الخدمات المصرفية التي تسهم في توسيع نطاق الشمول المالي، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية والإقليمية.