بنك الإسكان يحصد جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي لعام 2025"

وقد جاء تكريم البنك بهذه الجائزة تقديراً لإنجازاته وجهوده في إعادة تشكيل تجربة العميل الرقمية من خلال تطوير العديد من جوانب ومجالات العمل المصرفي، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة، ما انعكس على تعزيز مستويات الراحة ورفع الكفاءة والتفاعل عبر جميع القنوات. وشملت جهود البنك الإقراض الرقمي الكامل، وإدارة النقد، وأتمتة العمليات، وإطلاق خدمات مبتكرة عبر تطبيقاته المصرفية الموجهة لمختلف شرائح العملاء.
وكان المؤتمر قد تضمن سلسلة من الحلقات النقاشية، والعروض التقديمية وفرص التواصل وتبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية والإمكانيات المستقبلية. وتم التطرق خلال المؤتمر إلى أحدث التطورات في مجال الخدمات المالية واستراتيجيات تعزيز التكنولوجيا الرقمية مع التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأدوات المالية وحلول الدفع وتقنية البلوك شين والتطبيقات المصرفية ومستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة.
هذا وشارك البنك في المؤتمر كراعٍ بلاتيني، حرصاً على دعم الفعاليات الاقتصادية الرائدة التي ترسخ مكانة المملكة كمركز مالي متقدم، والتي يعد المؤتمر من أبرزها، وسعياً لمساندة المؤتمر في تحقيق أهدافه الرامية لتعزيز القدرة على ابتكار الخدمات المصرفية التي تسهم في توسيع نطاق الشمول المالي، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويشار إلى أن بنك الإسكان من المؤسسات المصرفية السباقة في التحول الرقمي؛ حيث نفذ برنامجاً طموحاً في هذا المجال، كما يواصل توجهه نحو الأدوات التقنية والابتكار باعتبار ذلك قوة تحويلية في الاقتصاد وفي ضمان تقديم حلول وتجارب مصرفية مرنة وسلسة. ويوفر البنك مجموعة مبتكرة من قنوات التفاعل والحلول والمنتجات المصرفية الرقمية ومن أبرزها منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Payو Iskan OnlineوIskan Mobile، وخدمات E-Trading Invest والبرامج المخصصة للصغار والشباب Iskan Young وIskan Youth، فضلاً عن شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة والتي تتميز بشاشات تفاعلية، وشبكة فروع واسعة تتميز بأحدث التصاميم العصرية التي تواكب مسيرة التحول الرقمي في البنك.
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