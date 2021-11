الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة– عن فوزه بجائزتي التواصل الاجتماعي "الطاووس" لأفضل حملة إعلامية لعام 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي (Best Bank Use of Social Media for PR Campaign) عن حملته الإعلامية والتي أطلقت ضمن احتفالات البنك بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وأفضل حملة إعلانية لعام 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي (Best Bank Use of Social Media for Marketing Campaign) عن حملة(قرضك كمان بربحك كاش) من المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، الحدث الأكثر تأثيرا وشهرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي عقد مؤخراً في فندق سانت ريجيس- عمّان.

وتعد جائزة التواصل الاجتماعي "الطاووس" الجائزة الأولى من نوعها اقليمياً، وقد أطلقت لتكريم البنوك والشركاتوالإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي ضمن خططهم التسويقية ويتبعون طرقاً ابداعية ومحتوى مبتكر للتواصل مع الجمهور.



واستلمت مدير تنفيذي دائرة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان، غدير البرّيشي،الجوائز في الحفل الختامي للمنتدى الذي شارك فيه وحضره 300 شخصية من النخب الإعلامية والتسويقية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الأردن.



وأعربالبنك عن فخره واعتزازه بالحصول على هاتين الجائزين، بما يؤكد مواصلته تحقيق النجاح على مدار السنوات الماضية وترسيخمكانته الرائدة من خلال التواصل المبتكر والإبداعي عبر منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي مع عملائهالقائمين والمحتملين بما يدعم طموحاتهم ويساندهم في تحقيق أحلامهم.



ويشارإلى أن جائزة أفضل حملة إعلانية لعام 2021 كانت عن حملة البنك الخاصة بجوائز القروضاستمراراً لنهج البنك المتميز في إطلاق الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة والمبتكرة، وتأكيداً على أن عملائه هم ركيزة عمله الرئيسية والذي يحرص دوماً على تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة والارتقاء بتجربتهم المصرفية على أكمل وجه.



أما حول جائزة أفضل حملة إعلامية كانت عن حملة البنك التي أطلقهاضمن احتفالاته بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنيةباستخدام تقنية الواقع المعزز، والتي سلطتالضوء على أمجاد الأردن وحضارته وعبق تاريخه الحافل بالإنجاز والتضحيات والعزم الذي جمع الأردنيين وقيادتهم لاستكمال المسيرة تحت عنوان "من الماضي.. إلى الحاضر.. استعداداً للمستقبل" والذي لقي استحسان المواطنين والعملاء، ليؤكد على الدور المتميز الذي يقوم به بنك الإسكانعلى الصعيد المجتمعي وعلى فخر البنك واعتزازه بالأردن ومسيرته وإنجازاته.



وكان المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، والذي عقد تحت عنوان "إعادة بناء استراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل ومشاركة بشرية أفضل"، وبحضور كبريات شركات التسويق والعلاقات العامة وشخصيات إعلامية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد ناقش التوجهات الجديدة لصناعة المحتوى بما ينسجم والتطورات الجديدة التي أحدثتها جائحة كورونا لضمان الحفاظ على تفاعل ومشاركة الجمهور، إضافة إلى مناقشة أفضل الاستراتيجيات التي تنفذها الشركات العالمية الأكثر نجاحاً في تسويق منتجاتها.