بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025

09:23 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 40.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. اضافة اعلان





وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، أن النتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها تثبت متانة وقوة المركز المالي للبنك وتعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتكاملة ورؤيتها الشاملة المستندة الى القدرات والامكانيات المتكاملة لمجموعة البنك.



واضاف الخطيب ان النتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد كفاءة البنك وحصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.



ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للربع الاول من عام 2025، والتي تعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية للمجموعة، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأوضح الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، ويأتي استمرارا لجهود البنك في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.

وبين الصفدي أن النتائج المالية التي تم تحقيقها جاءت متوافقة مع خطط البنك واستراتيجيته وأكدت مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ومواصلة تحقيق نمو مستدام في النتائج.



وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 11.6% للربع الأول من العام الحالي، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.7%، ويعكس هذا الأداء القوي كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية.



واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.



وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.



وأكد الصفدي أن البنك سيواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وطرح العديد من المنتجات والمبادرات والحلول المصرفية المتكاملة المتسمة بالتطور والسهولة والأمان، في ظل بيئة مصرفية حديثة تليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وارثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.