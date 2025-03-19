بنك الإسكان يدعم برامج وأنشطة تكية أم علي في رمضان 2025 بمشاركة واسعة من موظفيه

الوكيل الإخباري- قدّم بنك الإسكان دعمه لعدد من برامج وأنشطة تكية أم علي الخاصة بشهر رمضان، وبمشاركة واسعة من موظفيه من متطوعي برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يقوم على التعاون والتشاركية من أجل التمكين المجتمعي.

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ويُعد هذا الدعم جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين البنك وتكية أم علي، حيث يقدم البنك من خلال الشراكة مساندته المستمرة لمختلف برامج تكية أم علي وحملاتها الموسمية، بما فيها حملات شهر رمضان المبارك، كما يأتي هذا الدعم ضمن إطار حرص بنك الإسكان على تعزيز جهود تكية أم علي وتمكينها من تحقيق أهدافها بضمان توفير الغذاء لعيش كريم لأفراد المجتمع.



وقد شارك متطوعو البنك من فريق "إمكان الإسكان" في تقديم وجبات الإفطار للصائمين من ضيوف موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة، حيث قدمت تكية أم علي وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 5000 صائم ممن تستقبلهم في مقرها يومياَ طيلة أيام شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة في عمليات تعبئة الطرود الغذائية التي يتم توزيعها على الأسر العفيفة المستفيدة من برامج تكية أم علي.