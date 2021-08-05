بنك الإسكان يطلق برنامج جوائز مبتكر لحسابات الرواتب الجديدة

الوكيل الاخباري - استمراراً لنهجه في مكافأة عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية، أعلن بنك الإسكان -البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – عن إطلاق حملة جوائز رائدة لعملائه أصحاب حسابات الرواتب الجديدة بعنوان "إذا بنكك مش إسكان، فكّر مرّة كمان"، من خلال المشاركة في سحوبات شهرية للحصول علىراتب شهري بقيمة 500 ديناروعلى مدار 5 شهور.

اضافة اعلان



وتشمل السحوبات كافة حسابات الرواتب الجديدة من فئة 500 دينار فأكثر التي يتم تحويلها إلى البنك خلال فترة الحملة الممتدة حتى نهاية العام الحالي، لتتأهل الحسابات الجديدة للمشاركة في السحوبات الشهرية للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2500 دينار، وحسب شروط وأحكام البنك.



وبهدف توسيع شريحة أعداد العملاء الجدد المستفيدين من برنامج الجوائز، سيتم الإعلان عن 6 رابحين في كل شهر، وبمجموع 30 عميلاً فائزاً بالحملة مما يضاعف من فرص الفوز، حيث سيجرى السحب الأول في نهاية آب المقبل.



وتأتي الحملة ضمن إطار سعي بنك الإسكان الدائم لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائه، حيث يهدف البرنامج إلى مكافأة عملاء بنك الإسكان على ثقتهم بالبنك وحرصهم على أن يكون بنك الإسكان خيارهم المفضل، وإثراء تجربتهم البنكية كعملاء بشكل مستمر، إذ يقدم البنك مجموعة من برامج الجوائز المبتكرة التي تمنح العملاء فرصة الدخول في السحوبات والفوز بجوائز قيّمة سواء في مجال جوائز حسابات التوفير، وجوائز على منتجات القروض الشخصية والسكنية والسيارات، وجوائز حسابات الرواتب الجديدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة رائدة ومتنوعة بمزايا متعددة ذات قيمة مضافة تحاكي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.



كما ويستفيد عملاء بنك الإسكان أصحاب حسابات الرواتب الجديدة، من أبرز المزايا التي يقدمها البنك ضمن باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية، فضلاً عن الخدمات الرقمية النوعية التي تواكب أحدث التطورات، وشبكة فروع البنك وصرافاته الآلية المتطورة التي تغطي كافة المناطق وتعد الأكبر والأوسع انتشاراً في المملكة.