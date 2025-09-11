مدير صحة البلقاء يتفقد المراكز الصحية في لواء عين الباشا

وأكد السليحات خلال الجولة أن مديرية الصحة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مختلف مناطق المحافظة، مشدداً على ضرورة التخفيف عن المراجعين وتسهيل وصولهم إلى الخدمة الصحية دون الحاجة للتنقل أكثر من مرة.
واطلع على أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية وتزويد المراكز بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى تعزيز الكوادر البشرية بما يضمن رفع كفاءة العمل.
-
أخبار متعلقة
-
بعد توقف لساعات.. تحديث يوقف الدردشة على "روبلوكس" في الأردن
-
بيان حكومي بخصوص احتجاز المواطنة الأردنية لانا شكري في صنعاء
-
"أوقاف الرصيفة" تحتفل بالمولد النبوي
-
الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة
-
قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام
-
وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني
-
بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء