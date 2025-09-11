الخميس 2025-09-11 03:33 م
 

مدير صحة البلقاء يتفقد المراكز الصحية في لواء عين الباشا

الخميس، 11-09-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-    تفقد مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور عاكف السليحات، اليوم الخميس، المراكز الصحية بلواء عين الباشا للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين.

وأكد السليحات خلال الجولة أن مديرية الصحة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مختلف مناطق المحافظة، مشدداً على ضرورة التخفيف عن المراجعين وتسهيل وصولهم إلى الخدمة الصحية دون الحاجة للتنقل أكثر من مرة.


واطلع على أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية وتزويد المراكز بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى تعزيز الكوادر البشرية بما يضمن رفع كفاءة العمل.

 
 
