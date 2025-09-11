الخميس 2025-09-11 03:33 م
 

خرائط غوغل تُحذّر السائقين من "النقاط السوداء"

الخميس، 11-09-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   تستعد غوغل لإطلاق ميزة جديدة في تطبيق الخرائط تُعرف بـ"النقاط السوداء"، تهدف إلى تنبيه السائقين عند اقترابهم من مناطق خطرة تشهد حوادث متكررة.

تعتمد الميزة على تقارير يرسلها المستخدمون عن الحوادث، أعطال الطرق، أو المخاطر المرورية، والتي تُحلل لتحديد هذه النقاط. وستظهر التحذيرات أثناء الملاحة، ما يُعزز وعي السائقين ويُقلل من الحوادث.


ورغم أن تطبيق Waze (التابع لغوغل) قدّم ميزة مشابهة عام 2023، فإن دمجها مع خرائط غوغل يُعد خطوة كبيرة نحو تطوير نظام ملاحة أكثر ذكاءً وأمانًا.


الخلاصة:
خرائط غوغل تتحوّل من أداة توجيه إلى شريك في السلامة على الطرق، عبر إشراك المستخدمين في بناء خريطة تحذيرية لحماية الجميع.

 

الشرق الاوسط 

 
 
