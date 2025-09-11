الخميس 2025-09-11 03:32 م
 

بعد توقف لساعات.. تحديث يوقف الدردشة على "روبلوكس" في الأردن

الوكيل الإخباري-   شهدت لعبة "روبلوكس" الشهيرة أمس الاربعاء عطلاً مفاجئاً في الأردن، حيث أبلغ مستخدمون عن توقف كامل للمنصة وعدم قدرتهم على الدخول إليها لساعات، متسائلين عمّا إذا كان الخلل ناتجاً عن أسباب تقنية لدى الشركة المالكة أم عن حظر  رسمي داخل المملكة.

اليوم الخميس، ابلغ عدد من المتسخدمين بعودة الخدمة وإمكانية الدخول إلى اللعبة، لكن مع إيقاف ميزة الدردشة بين اللاعبين، دون توضيح رسمي إذا كان التحديث جاء بطلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن أو بقرار من الشركة الأم.


وكان طالب عدد من المواطنين في الأردن سابقاً بحظر اللعبة محلياً، بدعوى تأثيرها السلبي على الأطفال، أسوة بقرارات اتُّخذت في دول عربية أخرى.


وتُعد "روبلوكس" من أكثر الألعاب انتشاراً عالمياً، إذ يستخدمها نحو 85 مليون لاعب يومياً، فيما سُجلت في عدد من الدول الأوروبية شكاوى من مخاطر  تعرّض الأطفال للاستغلال أو الاحتيال عبر المحادثات داخل المنصة.


يأتي ذلك في وقت كانت فيه هيئة تنظيم الإعلام في السعودية ألزمت مطلع الشهر الحالي منصة "روبلوكس" بإيقاف خاصية المحادثات الصوتية والكتابية مؤقتاً، حتى استكمال تطوير أدوات أكثر فاعلية لمراقبة المحتوى الرقمي العربي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية المستخدمين وبناء بيئة ألعاب تتوافق مع ثقافة المجتمع السعودي والعربي.

 
 
