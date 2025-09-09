جمعية البنوك: قرارات حكومية "جوهرية" لتحفيز بورصة عمان

الوكيل الإخباري- أشادت جمعية البنوك في الأردن بحزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتنشيطه، معتبرةً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز دور السوق كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وفي بيان صادر الثلاثاء، ثمنت الجمعية عالياً الإجراءات التي أعلنها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، المهندس مهند شحادة، مؤكدة أنها سترفع من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب وتزيد من تنافسيته على المستوى الإقليمي.