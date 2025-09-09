جمعية البنوك: قرارات حكومية "جوهرية" لتحفيز بورصة عمان
أشادت جمعية البنوك في الأردن بحزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتنشيطه، معتبرةً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز دور السوق كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وفي بيان صادر الثلاثاء، ثمنت الجمعية عالياً الإجراءات التي أعلنها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، المهندس مهند شحادة، مؤكدة أنها سترفع من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب وتزيد من تنافسيته على المستوى الإقليمي.
واعتبرت الجمعية أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك كشخصيات اعتبارية من ضريبة الدخل يمثل خطوة جوهرية نحو إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وأكدت أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة للمستثمرين حول جدية الحكومة في دعم وتنمية أدوات الاستثمار المؤسسي في السوق المالي الأردني، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات.