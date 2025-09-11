بيان حكومي بخصوص احتجاز المواطنة الأردنية لانا شكري في صنعاء

وبيّن الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن الوزارة تابعت القضية منذ لحظة احتجاز السيدة كتاو، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، لضمان الإفراج عنها وتأمين عودتها إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.
وأكّد المجالي أن هذه الجهود أثمرت عن الإفراج عن المواطنة كتاو، وأنها في طريقها الآن إلى المملكة.
