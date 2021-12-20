بنك الإسكان يطلق موقعه الإلكتروني الجديد لتعزيز تجربة عملائه الرقمية

الوكيل الاخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية بتصميم تفاعلي متطور وعصري، وبما ينسجم واستراتيجية البنك في التحول الرقمي والابتكار.

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ويتميز الموقع الإلكتروني بسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمنتجات البنك وخدماته وسهولة استخدامه، حيث تم تطويره بشكل يتوافق وأعلى معايير الجودة في تكنولوجيا الويب، إذ تم الاستفادة من التقنيات الحديثة في التصميم المتجاوب، بالإضافة إلى أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في توظيف تطبيقات متطورة بما يتيح الفرصة للمستخدمين والعملاء التواصل والتفاعل مع الخدمات التي يقدّمها البنكضمن منصة محفزة تفاعلية.



ويأتيإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يمكن تصفحه من جميع أنواع الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية المختلفة، في إطار حرص بنك الإسكان على تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية الإلكترونية لعملائه بطريقة مريحة، إضافة إلى منحهم تجربة مستخدم سهلة وآمنة.



ويتيح الموقع الإلكتروني لزواره الاطلاع على خدمات ومنتجات البنك المتنوعة، و كل ما يتعلق بمكتبة البنك الخاصة من التقارير السنوية وتقارير الاستدامة وتقارير الأداء المالي، والاطلاع على أخبار البنك والأنشطة الداعمة، إضافة إلى إمكانية معرفة مواقع الصرافات الآلية بطريقة تكاملية مع خرائط جوجل، إلى جانب تخصيص قسم متكامل لجميع البطاقات الائتمانية والدفع المباشر التي يصدرها البنك حيث يمكن للعميل المقارنةفيما بينها بطريقة تسهل اختيار البطاقة الأنسب له.



ولتسهيل عملية استخدام الموقع فقد تم تدعيمه بخصائص وأدوات تكنولوجية متقدمةمنها محرك بحث إلكتروني متطور للعقارات المعروضة للبيع بطريقة سهلة للغاية تسهل للعميل اختيارالعقارالمناسب منها،مع إمكانية ارسال وتقديم والاقتراحات والاستفسارات وبأي وقت للركن الخاص بالأسئلة الأكثر تكراراً،كما تم تدعيم الموقع الجديدبأدوات القارئ الآلي ليتمكن عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة بتصفحه بسهولة ويسر.



وتعزز هذه الخطوة من ريادة البنك في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملائه ضمن سلسلة من التحديثات تبناها البنك لمواكبة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث سبق للبنك أن أطلق الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد (Iskan engage)، وقام بشراء 185 جهاز صراف آلياً متطورا وحديثاً توفر خدمات نوعية وجديدة لعملائه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما تم استكمال تطوير بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية اللاتلامسية (Contactless) وبتصميم عصري مميز يحمل صورة مبنى البنك الجديد، إضافة إلى إصدار تطبيق (Iskan Mobile) بنسخته المحدثة، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات (Iskan V-Card) بشكل آلي وفوري من خلال إسكان أونلاين ومن خلال التطبيق، إضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.