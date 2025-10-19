الأحد 2025-10-19 10:52 ص
 

معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)

الأحد، 19-10-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   أنقذت معلمة في إحدى مدارس مدينة أرضروم التركية حياة طالب كاد يختنق بعدما علق الطعام في حلقه، بفضل تدخلها السريع وتنفيذها لمناورة "هيمليك" الشهيرة في الإسعافات الأولية.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة صعود الطالب الدرج وهو يعاني من السعال والإرهاق، بينما فشل من حوله في مساعدته. وسرعان ما تدخلت المعلمة باحترافية، حيث نفذت مناورة "هيمليك" بدقة، ما ساعد الطالب على لفظ الطعام وإنقاذه من خطر الاختناق.


وتعتمد المناورة على الوقوف خلف المصاب، ووضع قبضة اليد أعلى السرة والضغط بقوة إلى الداخل والأعلى لطرد الجسم العالق في مجرى التنفس.


الموقف أثار ارتياح الطلاب، فيما لقي تصرف المعلمة إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التركية، حيث وُصف عملها بـ"البطولي" لإنقاذها حياة طفل في لحظات حرجة.

 

 

ارم نيوز 

 
 
