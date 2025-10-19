معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة صعود الطالب الدرج وهو يعاني من السعال والإرهاق، بينما فشل من حوله في مساعدته. وسرعان ما تدخلت المعلمة باحترافية، حيث نفذت مناورة "هيمليك" بدقة، ما ساعد الطالب على لفظ الطعام وإنقاذه من خطر الاختناق.
وتعتمد المناورة على الوقوف خلف المصاب، ووضع قبضة اليد أعلى السرة والضغط بقوة إلى الداخل والأعلى لطرد الجسم العالق في مجرى التنفس.
الموقف أثار ارتياح الطلاب، فيما لقي تصرف المعلمة إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التركية، حيث وُصف عملها بـ"البطولي" لإنقاذها حياة طفل في لحظات حرجة.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق نار على مدير مدرسة أمام طلابه في تركيا (فيديو)
-
إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو
-
عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو
-
حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها
-
بهذه الحيلة.. ياباني يتناول طعاما فاخرا مجانا لمدة عامين!
-
موقف مفاجئ من ترامب تجاه إطلالة زيلينسكي يشعل مواقع التواصل!
-
أكبر معمرة عراقية.. رحيل نايلة السوادي عن 124 عاما
-
اليوم العالمي للمدير: تكريم القادة الذين يصنعون الفرق في أماكن العمل