الأحد 2025-10-19 10:51 ص
 

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا وأسرى محررين

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 19-10-2025 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، سلسلة اقتحامات جديدة طالت مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


ففي قرية سنيريا جنوب قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين، وهما أحمد وعبد العزيز يونس، بعد أن داهمت منزلهما وفتشته وعبثت بمحتوياته. وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين هما شقيقا الأسير المحرر عثمان يونس المبعد إلى مصر.

وفي قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، بينهم طفل. وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن المعتقلين هم: الطفل عبد الله زهران (15 عامًا)، ومجدي صالح ربيع، ومحمد ساهر، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

أما في مدينة سلفيت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، وهم: عمر عبد الرازق، وسامي أبو زاهر، وفتحي أبو زاهر، وعماد أبو زاهر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة عقب حملة الاعتقالات، ما أعاق حركة الفلسطينيين وتنقلهم من وإلى المدينة.

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، بينهم طفلان. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل نواف رائد دراغمة (16 عامًا)، ومحمود ظافر محمود دراغمة (16 عامًا)، وصايل عبد المنعم صوافطة (20 عامًا)، وبلال عيسى، بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه.

وأضاف أن الاحتلال داهم عددًا من منازل الأسرى وخلّف فيها دمارًا وخرابًا كبيرًا. وقد انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد تنفيذ عملية عسكرية واسعة استمرت لساعات، شاركت فيها وحدات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافات ثقيلة، خلفت دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين، بينهم شقيقان وأسرى محررون. وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وداهمت منزلًا في منطقة الضاحية العليا، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت منه الشقيقين زاهي الكوسا، وهو أسير محرر، وشقيقه عبد الله.

كما اعتقلت الشاب أنس هاني محمد حمدي من منطقة زواتا غرب المدينة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة برقة شمال غرب المدينة، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلًا من: أحمد رياض الشرفا، وكرم عبد الجليل داوود من بيتا، وعبد الرحيم أحمد يوسف حجة من برقة.
 
 
