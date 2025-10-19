نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن سعر أونصة الذهب أغلق عند 4250 دولارًا، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية تشهد ارتفاعًا شبه يومي بمقدار دينار تقريبًا، وهو ما لم يعتد عليه المواطن.



وأوضح علان لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن دولًا كبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا تتجه إلى تخزين الذهب كملاذ آمن، لافتًا إلى أن سياسات خفض الفوائد وقرارات البنك الفدرالي الأميركي، إضافة إلى فرض الرئيس ترامب رسومًا مرتفعة على واردات من كندا والمكسيك واليابان، ساهمت في زيادة الاهتمام العالمي بالذهب.



وأشار علان إلى أن الذهب الكسر يجب أن يُباع لتاجر الجملة لإعادة صهره وصياغته على شكل سبائك قبل أن يُرسل إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس لدمغ كل غرام رسميًا، مبينًا أن عيارات الذهب الكسر قد تكون غير دقيقة.



وأكد أن الذهب الأردني يُعد من الأفضل عالميًا ويُصدّر لعدة دول، محذرًا المواطنين من شراء الذهب الكسر أو غير المختوم لتجنب عمليات الاحتيال، داعيًا من يكتشف خللًا في القطعة إلى تقديم شكوى للنقابة.



كما حذّر علان من شراء الذهب عبر الإنترنت، مؤكدًا أن بعض المواقع المضللة تم الإبلاغ عنها لوحدة الجرائم الإلكترونية، مشددًا على ضرورة الشراء من محلات مرخصة وموثوقة.



وتابع: "إن من يدفع عربونًا بموجب فاتورة وعقد شراء يحق له الحصول على الذهب بالسعر المتفق عليه حتى لو ارتفع أو انخفض لاحقًا".



وبيّن أن قبل 20 عامًا كان سعر غرام الذهب نحو 11 دينارًا، لافتًا إلى أن أسباب الارتفاع ما تزال قائمة بسبب التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة والتهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%، إلى جانب سياسات الحكومة الأميركية المالية والنقدية.



وحذر علان مما يسمى الذهب الروسي، مبينًا أنه ليس ذهبًا حقيقيًا بل إكسسوار مصنوع من مواد سامة.



وأشار إلى أن بعض المواطنين بدأوا يلجؤون إلى الفضة كخيار ادخاري، ناصحًا بشراء الفضة على شكل أونصات أو سبائك وليس مجوهرات، لأنها أسهل في البيع والتداول.



وأكد أن الذهب الأردني كان ولا يزال يشكل دعامة اقتصادية للأسر الأردنية، وأنه لا أحد يمكنه التنبؤ بأسعاره المستقبلية، مشيرًا إلى أن النقابة تلزم المحلات بشراء الذهب من المواطنين بالسعر الأفضل الممكن.

