فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية
وزارة التعليم العالي
 
الأحد، 19-10-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. عزمي محافظة، الموافقة لكل من جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة قبولاً مباشراً من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي 2025-2026، ووفقاً للشواغر المتوفرة في تلك التخصصات. اضافة اعلان
 
 
